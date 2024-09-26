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Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak

15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldüren ardından cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak.

Aslı26/09/2024
44 1 dakika okuma süresi
15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldüren ardından cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak.
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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul’da 15 yıl önce Münevver Karabulut’u öldürmesinin ardından cezaevinde 2014’te intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına karar verdi.

Başsavcılık, Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut’un, 10 Ekim 2014’te kaldığı Silivri 5 No’lu Cezaevi’nde intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına yönelik yaptığı talebi kabul etti.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Garipoğlu’nun mezarının açılması ve “fethi kabir” işlemlerinin yapılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na talimat yazısı gönderdi.

Cem Garipoğlu olayı nedir?

Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak

Bahçeşehir’de bir villada öldürülen Münevver Karabulut’un parçalanmış cesedi, 3 Mart 2009’da Etiler’de bir çöp konteynerinde bulunmuştu.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Kasım 2011’de Münevver Karabulut’u öldürdüğü gerekçesiyle Cem Garipoğlu’nu 24 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Garipoğlu, 10 Ekim 2014’te kaldığı Silivri 5 No’lu Cezaevi’nde intihar etmişti.

Yapılan otopsinin ardından Garipoğlu toprağa verilirken, aileden alınan DNA örnekleri de bu kişiyle uyuşmuştu.

Gazeteci Fatih Altaylı Cem Garipoğlu tartışmalarını bugünkü köşesine taşıdı.

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Aslı26/09/2024
44 1 dakika okuma süresi
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