Fatih Altaylı: Sankara “İtibardan Tasarruf Olur” Dedi

Siyasal İslamcıların Afrika’da yaşananlara olan ilgisini irdeleyen Fatih Altaylı Sankara ve Siyasal İslamcı övgülerini yazdı.

Siyasal İslamcıların emperyalizme ve Batı’ya karşı tavır alan Afrikalı siyasetçileri övdüklerini hatırlatan Altaylı, “Aynı kalemlerin büyük bölümünün emperyalizme karşı ilk bayrak açan ve ilk kazanan adam olan Mustafa Kemal Atatürk’e karşı olan tutumlarını ise söylemeye gerek yok zaten biliyorsunuz. Beni en çok güldüren ise bazılarının Burkina Faso’nun 1987’de katledilen lideri Thomas Sankara’yı örnek gösterip övmeleri oluyor” ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı Sankara ve Afrika’yı konu aldığı yazısına şöyle devam etti:

“Sankara gerçekten övülecek ve örnek gösterilecek bir liderdi ve 37 yaşında muhtemelen bir Fransız organizasyonuyla en yakınları tarafından katledildi. Sankara iktidara geldiğinde ülkenin adı Yukarı Volta idi. Bunu “onurlu insanlar ülkesi” anlamına gelen Burkina Faso’ya çevirdi. Afrika Birliği’nin fikir babası oldu.

Okuma yazma seferberliği başlattı. Okur yazarlık oranını yüzde 13’ten yüzde 75’e çıkardı. Milyonlarca çocuğu aşılattı.

Ulusal verimliliği arttırma programları başlattı. Tarımsal üretimi birkaç yıl içinde yüzde 150 oranında arttırdı.

Kadın sünnetini, kadınların zorla evlendirilmesini ve çok eşliliği yasakladı, kadını iş yaşamına soktu.

Ve bu siyasal İslamcıların söylemediği ne yaptı, biliyor musunuz!

“İtibardan tasarruf olur” dedi.

Kendi dahil tüm bakanların Mercedes marka makam araçlarını sattı. Ülkedeki en ucuz araç olan Renault 5’leri zorunlu makam aracı yaptı.

Sizce bu Sankara kime benziyor!

Bizim siyasal İslamcıların sevdiklerine mi, yoksa başka birine mi!”

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