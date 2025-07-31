İşte CHP’nin komisyondaki isimleri

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün Silivri’de açıklamıştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Silivri ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kurulacak ‘süreç’ komisyonu için şartlarının benimsendiğini ve komisyonda görev alacaklarını duyurdu.

CHP resmi açıklama yayınladı

CHP’nin komisyonda yer alacağının belli olmasının ardından komisyonda görev alacak milletvekilleri de belli oldu. CHP’den yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel; toplumsal barışın, adaletin ve demokrasinin tam mutabakatla tesis edilmesi beklentisiyle Meclis’te kurulacak komisyonda Cumhuriyet Halk Partisi’ni temsil etmek üzere, aşağıdaki milletvekillerini görevlendirmiştir” denilerek şu isimler verildi:

“Ankara Milletvekili Murat EMİR

Ankara Milletvekili Okan KONURALP

Bursa Milletvekili Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU

Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU

İstanbul Milletvekili Türkan ELÇİ

İstanbul Milletvekili Turan Taşkın ÖZER

İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan SALICI

İzmir Milletvekili Murat BAKAN

İzmir Milletvekili Gökçe GÖKÇEN

İzmir Milletvekili Mehmet Salih UZUN”