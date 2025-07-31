İşte CHP’nin komisyondaki isimleri
CHP'nin yeni sürece ilişkin TBMM'de kurulacak olan komisyonda yer alacak milletvekilleri açıklandı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün Silivri’de açıklamıştı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Silivri ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kurulacak ‘süreç’ komisyonu için şartlarının benimsendiğini ve komisyonda görev alacaklarını duyurdu.
CHP resmi açıklama yayınladı
CHP’nin komisyonda yer alacağının belli olmasının ardından komisyonda görev alacak milletvekilleri de belli oldu. CHP’den yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel; toplumsal barışın, adaletin ve demokrasinin tam mutabakatla tesis edilmesi beklentisiyle Meclis’te kurulacak komisyonda Cumhuriyet Halk Partisi’ni temsil etmek üzere, aşağıdaki milletvekillerini görevlendirmiştir” denilerek şu isimler verildi:
“Ankara Milletvekili Murat EMİR
Ankara Milletvekili Okan KONURALP
Bursa Milletvekili Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU
Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU
İstanbul Milletvekili Türkan ELÇİ
İstanbul Milletvekili Turan Taşkın ÖZER
İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan SALICI
İzmir Milletvekili Murat BAKAN
İzmir Milletvekili Gökçe GÖKÇEN
İzmir Milletvekili Mehmet Salih UZUN”