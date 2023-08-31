Fatih Altaylı İçki Yasağını Savundu! “Oralarda da Yasak”

İstanbul Valiliği’nin açık alanlarda içki yasağı ile ilgili denetimleri artıracağını duyurmasının yankıları sürüyor. Gazeteci Fatih Altaylı da içki yasağını savundu.

İstanbul Valiliği’nin belirli yerlerde alkol tüketimini yasakladığı haberi ile ilgili olarak “Bu yeni bir karar değil ayrıca pek çok medeni ülkede de benzer yasaklar var” ifadelerini kullanan Fatih Altaylı, “Gerçekten de pek çok Batı ülkesinde de açık havada ve kamuya açık alanlarda içki tüketimi ile ilgili sınırlamalar vardır. Mesela ABD’nin pek çok eyaletinde kamusal alanlarda alkol tüketimi yasaktır. Filmlerde bile görürsünüz, evsizler bile alkolü şişeyi kağıda sarararak tüketirler. Yasaktır.” diye yazdı.

Fatih Altaylı içki yasağı uygulanan ülkeleri örneklemeye devam etti:

“İngiltere’de Londra’da genel olarak böyle bir yasak yoktur ama belediyeler bazı bölgelere yasak getirebilirler. Ancak orada da sokakta, başkalarını rahatsız edecek şekilde sarhoş olarak gezmek yasaktır. Gezerseniz hemen paketleyip götürürler.

Alkol tüketimi konusunda en rahat ülke olarak görülen Fransa’nın da başkentinde yani Paris’te kamusal alanlarda ve caddelerde içki içmek yasaktır. Caddelerde sadece içki ruhsatı olan kafelerde içki tüketebilirsiniz. Parklarda ise tamamen yasaktır. Şöyle Seine nehrine bakan bir banka oturup, iki kadeh şarap içeyim diyemezsiniz.”

İçki yasağını savunduğu bu satırların ardından ise Fatih Altaylı durumu şöyle toparladı:

“Tabii bu ülkelerdeki yasaklar genelde üzüm yemek içindir. Bizdeki yasak ise muhtemelen bağcıyı hedef almaktadır. Eğer gerçek amaç huzur ve asayişse ise İstanbul’u 19.yüzyılın Teksas’ına, 20. yüzyıl başının Chicago’suna çeviren eli silahlı çetelerden başlanırdı. Tekel bayilerinden ve alkol yasağını hatırlatmaktan değil.”

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