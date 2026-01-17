Donald Trump’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özel davet

Gazze’de yönetim ve hizmetler alanındaki faaliyetleri desteklemek üzere kurulan Gazze Yürütme Kurulu’nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer almıştı.

Trump’ın Gazze Barış Planı kapsamında işlenen sürecin ikinci aşamasına geçildi. Beyaz Saray, Gazze’deki geçiş sürecini yönetecek Barış Kurulu üyelerini açıkladı. Gazze’de Filistin Yönetimi’ne destek olacak Yürütme Kurulu’nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da var.

Gazze’de güvenliğin sağlanmasından ve yeniden imarından sorumlu olacak Barış Kurulu ve organları tesis edileceği belirtilirken İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Trump’tan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘a davet gönderdiğini duyurdu.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı (Comprehensive Plan tothe Gaza Conflict) desteklemeyi kararlaştırmıştır. Bu çerçevede, Gazze’de güvenliğin sağlanmasından ve yeniden imarından sorumlu olacak Barış Kurulu ve Organları tesis edilmektedir. ABD Başkanı Donald Trump, 16 Ocak 2026 tarihinde, Barış Kurulu’nun kurucu başkanı sıfatıyla bir mektup göndererek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan‘ı Barış Kurulu’nda kurucu üye olarak yer almaya davet etmiştir.” dedi.

