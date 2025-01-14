Bulgar bilim insanları 1.100 ışık yılı uzaklıkta üç yeni ötegezegen keşfetti

Bulgaristan Ulusal Televizyonu BNT’nin haberine göre, uluslararası bir ekip, Dünya’dan 1.100 ışık yılı uzaklıktaki Carina takımyıldızında bulunan TOI-4504 yıldızının etrafında üç ötegezegenin varlığını tespit etti. Bu keşif, Bulgar astronomların da dahil olduğu bir çalışmayla gerçekleştirilerek saygın Astrophysical Journal Letters dergisinde yayınlandı.

Keşifte Bulgar Bilim İnsanlarının Rolü

Sofya “Az. Kliment Ohridski” Üniversitesi Fizik Fakültesi Astronomi Bölümü’nden Dr. Trifon Trifonov, keşfin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Dr. Trifonov, aynı zamanda Almanya’nın Heidelberg kentindeki Max Planck Astronomi Enstitüsü’nde araştırmacı olarak görev yapıyor. Bulgaristan’dan ötegezegen arama grubunun başkanlığını yürüten Dr. Trifonov, çalışmanın veri analizinde kritik bir rol oynadı.

Dr. Trifonov, keşfe ilişkin yaptığı açıklamada, “TOI-4504’ü incelemek, benzer ötegezegen sistemlerinin evrimini analiz etmek açısından önemlidir,” ifadelerini kullandı. Keşif, Bulgaristan’ın “Bilimsel Araştırma” Fonu tarafından desteklenen EXO-RESTART projesi kapsamında gerçekleştirildi.

Astronomide Yeni Ufuklar

Yeni keşif, bilim dünyasında büyük bir ilgi uyandırdı. Araştırma ekibi, bu tür sistemlerin gelecekte daha fazla keşfedileceğini ve bu keşiflerin astronomların gezegen sistemlerinin oluşumu hakkındaki bilgilerini derinleştireceğini öngörüyor. Sofya Üniversitesi Fizik Fakültesi’nden yapılan açıklamada, TOI-4504 sisteminin incelenmesinin gezegenlerin evrimsel süreçlerine dair önemli ipuçları sunduğu vurgulandı.

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