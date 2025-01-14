Hunter Biden soruşturması raporu yayımlandı

ABD Adalet Bakanlığı, Başkan Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’a yönelik vergi kaçırma ve usulsüz silah edinme suçlamalarıyla ilgili hazırlanan raporu kamuoyuyla paylaştı. Özel Savcı David Weiss tarafından hazırlanan rapor, soruşturmanın siyasi etkilerden bağımsız ve tarafsız bir şekilde yürütüldüğünü vurguladı.

“Kapsamlı ve Tarafsız Bir Soruşturma”

Rapor, Hunter Biden hakkındaki kararların parti politikalarının değil, yasalara uygun şekilde yapılan soruşturmaların bir sonucu olduğunu ifade etti. Başkan Joe Biden’ın, oğlunun yalnızca Biden soyadını taşıdığı için hedef alındığını belirten açıklamalarına da raporda yer verildi. Bu tür açıklamaların, Adalet Bakanlığı personelini ve jüri kararlarını zan altında bıraktığı vurgulandı.

Kararlar Jüri Tarafından Alındı

Hunter Biden’a yönelik suçlamaların, jüri tarafından yasal prosedürlere uygun şekilde değerlendirildiği belirtildi. Özel Savcı Weiss, raporda, “Kararlar siyasi etkilerden bağımsız alınmıştır. Bu süreç, hukukun üstünlüğüne olan bağlılığımızın bir göstergesidir,” ifadelerine yer verdi.

Hunter Biden’a Yönelik Suçlamalar

Hunter Biden, vergi kaçırma ve usulsüz silah edinme suçlamalarından suçlu bulunmuş, ancak affedilmişti. Bu durum, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, soruşturmanın tarafsızlığı ve yargı sürecinin şeffaflığı üzerinde tartışmalara yol açmıştı.



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