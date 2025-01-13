Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, hükümet kurma yetkisini GERB-SDS’ye verecek

Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Anayasa’nın 99. maddesinin 1. fıkrası uyarınca hükümet kurma görevini 15 Ocak Çarşamba günü saat 12:00’de, 51. Halk Meclisi’ndeki en büyük parlamento grubu GERB-SDS’nin belirleyeceği Başbakan adayına teslim edecek.

Anayasa gereğince, hükümet kurma görevi başarıyla tamamlanırsa, Cumhurbaşkanı Başbakan adayını Halk Meclisi’ne önererek süreci resmileştirecek. Ancak, GERB-SDS’nin Başbakan adayı, 7 günlük süre içinde Bakanlar Kurulu’nun yapısını teklif etmezse, görev ikinci en büyük grup olan PP-DB’nin belirleyeceği adaya devredilecek.

Cumhurbaşkanı Radev’in bu adımı, Bulgaristan’da yeni hükümet kurulması yönündeki süreçte kritik bir aşama olarak değerlendiriliyor.

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