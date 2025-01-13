Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, hükümet kurma yetkisini GERB-SDS’ye verecek
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, hükümet kurma yetkisini 15 Ocak’ta GERB-SDS grubunun belirlediği Başbakan adayına teslim edecek.
Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Anayasa’nın 99. maddesinin 1. fıkrası uyarınca hükümet kurma görevini 15 Ocak Çarşamba günü saat 12:00’de, 51. Halk Meclisi’ndeki en büyük parlamento grubu GERB-SDS’nin belirleyeceği Başbakan adayına teslim edecek.
Anayasa gereğince, hükümet kurma görevi başarıyla tamamlanırsa, Cumhurbaşkanı Başbakan adayını Halk Meclisi’ne önererek süreci resmileştirecek. Ancak, GERB-SDS’nin Başbakan adayı, 7 günlük süre içinde Bakanlar Kurulu’nun yapısını teklif etmezse, görev ikinci en büyük grup olan PP-DB’nin belirleyeceği adaya devredilecek.
Cumhurbaşkanı Radev’in bu adımı, Bulgaristan’da yeni hükümet kurulması yönündeki süreçte kritik bir aşama olarak değerlendiriliyor.
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