Koronavirüs salgını sebebiyle son olarak 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulandı. Ayrıca 23 Nisan ve 1 Mayıs’ta da sokağa çıkma yasakları uygulandı. Bu sebeple 19 Mayıs Çarşamba günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıp uygulanmayacağı araştırılıyor.

19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatillerden biridir. 17 Mayıs’ta gerçekleşen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs’ta yasak uygulanıp uygulanmayacağı konusunda bir açıklama yapmadı. Ayrıca bugün konu hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan da genelge yayımlanmadı.