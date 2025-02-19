İstanbul hangi uçuşlar iptal edildi?

Sibirya soğukları yurt genelinde etkili oluyor. İstanbul’un bazı bölgelerinde 19 Şubat Çarşamba günü kar yağışı gerçekleşti. Önümüzdeki üç günün bir hayli zorlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sebeple bazı uçuşlar iptal edildi. Peki, hangi uçuşlar iptal?

İstanbul’da Kar Engeli: THY, Pegasus ve AJet Uçuşlarını İptal Etti!

İstanbul’da 19-21 Şubat tarihlerinde beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle hava trafiğinde ciddi aksamalar yaşanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarındaki kriz merkezlerinde yapılan Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısında alınan önlemleri duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY), Pegasus ve AJet, olumsuz hava koşulları nedeniyle yüzlerce uçuşu iptal ettiğini açıkladı. Yolcuların mağduriyet yaşamaması için uçuş bilgilerinin güncel olarak kontrol edilmesi gerektiği belirtildi.

İstanbul Havalimanı’nda Uçuş Kapasitesi Azaltıldı

İstanbul Havalimanı’nda, 19 Şubat’ta yüzde 15, 21 Şubat’ta ise yüzde 20 kapasite azaltılmasına karar verildi.

Bu kapsamda, THY’nin günlük ortalama 1000 uçuş gerçekleştirdiği göz önünde bulundurulduğunda:

19 Şubat’ta yaklaşık 150 uçuş,

21 Şubat’ta ise yaklaşık 200 uçuş iptal edilecek.

Yetkililer, bu sayının meteorolojik gelişmelere göre güncellenebileceğini vurguladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Uçuş İptalleri

Sabiha Gökçen Havalimanı için yapılan değerlendirmeye göre:

19 Şubat’ta uçuş iptali yapılmayacak.

20 Şubat’ta tüm gün uçuşlar için yüzde 10 uçuş iptali uygulanacak.

21 Şubat’ta ise yüzde 15 oranında iptal kararı alındı.

Bu kapsamda, 20 Şubat için:

Pegasus 46 uçuşunu,

AJet ise 22 uçuşunu iptal etti.

21 Şubat için ise:

Pegasus 68 uçuşunu,

AJet ise 34 uçuşunu iptal etti.

Yetkililer, uçuş ekiplerinin nöbetçi sayılarının artırıldığını ve kritik mesai saatlerinde düzenlemeler yapıldığını duyurdu.

Yolcular Ne Yapmalı?

İstanbul’da hava trafiğini etkileyen kar yağışı nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için yetkililer şu uyarılarda bulundu:

Uçuş bilgilerinizi THY, Pegasus ve AJet’in resmi internet sitelerinden ve mobil uygulamalarından kontrol edin.

Bilet değişiklik ve iade işlemleri için havayolu şirketleriyle iletişime geçin.

Havaalanına gitmeden önce uçuş durumunuzu teyit edin.

Olası gecikmelere karşı alternatif ulaşım planları yapın.

Hava koşullarının bir hafta boyunca İstanbul’da etkili olacağı öngörülürken, gelişmeler Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM duyurularından takip edilebilir.

