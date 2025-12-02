Karadeniz’de tanker saldırısı! MIDVOLGA-2 Sinop’a doğru ilerliyor

Karadeniz’de seyir halinde olan bir ticari gemi daha saldırı ihbarıyla gündeme geldi. Rusya’dan Gürcistan’a ayçiçek yağı taşıyan MIDVOLGA-2 adlı tanker, Türkiye kıyılarından yaklaşık 80 mil açıkta saldırıya uğradığını Denizcilik Genel Müdürlüğü’ne bildirdi. Gemi personelinin güvende olduğu ve herhangi bir yardım talebinde bulunulmadığı açıklandı.

MIDVOLGA-2’deki 13 personel güvende

Denizcilik Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada gemide görev yapan 13 personelin sağlık durumunda bir olumsuzluk bulunmadığını duyurdu. Açıklamada, “Herhangi bir yardım talebi yoktur” ifadesi de yer aldı.

Tanker makineleriyle Sinop’a ilerliyor

Saldırıya rağmen MIDVOLGA-2’nin seyrine kendi imkânlarıyla devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Gemi, makineleri ile Sinop’a doğru seyir etmektedir” denildi. Geminin limana ulaşmasıyla birlikte kapsamlı bir inceleme yapılması bekleniyor.

Ayçiçek yağı yüklüydü

MIDVOLGA-2 isimli tanker, Rusya’dan aldığı ayçiçek yağı yükünü Gürcistan’a taşımak üzere Karadeniz rotasında ilerliyordu. Saldırının türü ve kaynağına ilişkin detaylar ise henüz paylaşılmadı.

