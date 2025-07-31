Anayasa Mahkemesi’nden Kahraman kararı

Anayasa Mahkemesi: Adil yargılanma hakkı ihlal edildi

Gezi Direnişi davası nedeniyle üç yıldır Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman, hakkında Anayasa Mahkemesi‘nden karar çıktı. AYM Genel Kurulu, Tayfun Kahraman‘ın bireysel başvurusunda, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ve yeniden yargılanması gerektiğine oy çokluğuyla karar verdi

NOW TV’den Gazeteci Alican Uludağ’ın aktardığına göre, AYM tahliye konusunda ise takdiri yerel mahkemeye bıraktı. Tayfun Kahraman, Gezi davasında yeniden yargılanacak.

Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman X hesabından, “Herkese selamlar. Telefonlara yetişmekte zorlanıyorum. Bugün Tayfun ile 171. görüş günümüzdü. Haberi görüş çıkışında öğrendim. Geç de olsa eşim @tayfun_kahraman ile yaşadığımız adaletsizliğin Anayasa Mahkemesi tarafından onaylanmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Sakince sürecin bir an önce tamamlanmasını bekliyoruz” mesajını paylaştı.