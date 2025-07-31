En Son HaberlerGündemPolitikaTürkiye

Anayasa Mahkemesi’nden Kahraman kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi davası kapsamında cezaevinde bulunan Tayfun Kahraman’ın adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ve yeniden yargılanması gerektiğine karar verdi

NationalTurk NL31/07/2025
8 Bir dakikadan az
Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi davası kapsamında cezaevinde bulunan Tayfun Kahraman’ın adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ve yeniden yargılanması gerektiğine karar verdi
WTS ile Ayın Fırsatları

Anayasa Mahkemesi: Adil yargılanma hakkı ihlal edildi

Gezi Direnişi davası nedeniyle üç yıldır Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman, hakkında Anayasa Mahkemesi‘nden karar çıktı. AYM Genel Kurulu, Tayfun Kahraman‘ın bireysel başvurusunda, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ve yeniden yargılanması gerektiğine oy çokluğuyla karar verdi

NOW TV’den Gazeteci Alican Uludağ’ın aktardığına göre, AYM tahliye konusunda ise takdiri yerel mahkemeye bıraktı. Tayfun Kahraman, Gezi davasında yeniden yargılanacak.

Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman X hesabından, “Herkese selamlar. Telefonlara yetişmekte zorlanıyorum. Bugün Tayfun ile 171. görüş günümüzdü. Haberi görüş çıkışında öğrendim.  Geç de olsa eşim @tayfun_kahraman ile yaşadığımız adaletsizliğin Anayasa Mahkemesi tarafından onaylanmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Sakince sürecin bir an önce tamamlanmasını bekliyoruz” mesajını paylaştı.

 

 

Bağlantılar
NationalTurk NL31/07/2025
8 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

NationalTurk NL

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Maldivler Turu
Başa dön tuşu