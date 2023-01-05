HDP’nin Hazine Yardımına Bloke Kondu

Anayasa Mahkemesi (AYM) Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması talebiyle açılan dava kapsamında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulması talebini “tedbiren” kabul etti.

HDP’nin terör örgütü ile organik bağının devam ettiğini ileri süren Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Hazine kaynaklarının terör örgütüne aktarıldığı iddiasıyla hesaplara bloke konulmasını talep etti.

Bugün toplanan Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Şahin’in bu talebini görüştü. Yüksek Mahkeme, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulması talebini kabul ederek HDP’nin hazine yardımı hesabına geçici olarak bloke konulmasına karar verdi.

Kararın 7 üyeye karşı 8 üyenin oy çokluğuyla alındığı bildirildi.

Gerekçeli kararın partiye gönderilmesinin ardından HDP’nin yüksek mahkemeye vereceği cevap beklenecek. Cevabın ardından Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu konuyu tekrar görüşerek kararın devamına veya kaldırılmasına karar verecek.

HDP’nin kapatılması istemli davada ceza yargılaması davası prosedürü işleniyor. HDP’nin iddianameye ve ek delillere karşı savunmalarını sunmasının ardından, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’in sözlü açıklamasını yapması için 10 Ocak 2023 günü belirlenmişti.

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