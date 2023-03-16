Credit Suisse’yi Kurtarma Operasyonu: 50 Milyar Frank

Derin bir güven kriziyle boğuşan Credit Suisse, likiditesini güçlendirmek için “kararlı adımlar” atıyor. Şirket, İsviçre Ulusal Bankası’ndan (SNB) 50 milyar İsviçre Frangı’na (54 milyar $) kadar borç alma opsiyonunu kullandığını açıkladı.

Borçlanma tamamen birinci sınıf varlıklarla güvence altına alındı. Buna ek olarak, banka nakit karşılığında üç milyar İsviçre frangı kadar üst düzey borç teklifinde bulunuyor.

Banka CEO’su Ulrich Körner yaptığı açıklamada “Bu eylemlerle, müşterilerimiz ve diğer paydaşlarımız için değer yaratmaya yönelik stratejik dönüşümümüzün bir parçası olarak Credit Suisse’i güçlendiriyoruz. Stratejik dönüşümümüzü gerçekleştirdikleri için SNB ve Finma’ya teşekkür ediyoruz. Ekibim ve ben hızla ilerlemeye kararlıyız” dedi.

Credit Suisse: Düşen fiyatlar tüm dünyada endişeleri tetikliyor

Hareket, İsviçreli piyasa düzenleyicilerinin, İsviçre’nin amiral gemisinin hisselerinin Çarşamba günü yüzde 30’a kadar düşmesinin ardından Credit Suisse’e likidite desteği sözü vermesinin ardından geldi. Credit Suisse, mali krizden bu yana kişiye özel bir cankurtaran halatı alan ilk küresel, sistemik olarak önemli banka durumunda. Credit Suisse’in fiyatındaki dramatik düşüş, dünya çapında endişeleri tetiklemiş ve finans piyasalarını türbülansa sürüklemişti.

İsviçre Ulusal Bankası ve finansal piyasaları denetleme kurumu Finma, ortak açıklamayla Credit Suisse’in sistemik öneme sahip bankaların sermaye ve likidite gereksinimlerini karşıladığını duyurdu. Ayrıca, şu anda ABD bankalarının sorunları nedeniyle İsviçre kurumları için doğrudan bir bulaşma riskine dair bir kanıt yok.

Credit Suisse patronu müşterileri memnun ediyor

Credit Suisse ayrıca banka müşterilerini rahatlatmaya çalıştı. Credit Suisse İsviçre başkanı André Helfenstein, İsviçreli yayıncı Blick TV ile yaptığı röportajda, bu bankanın “çok iyi sermayelendirilmiş bir banka” olduğunu vurguladı.

Helfenstein, elbette hisse fiyatından memnun değil, dedi. Ancak bunun müşteri mevduatının güvenliği ile ilgisi yoktur. Fiyat düşüşü, ABD bölgesel bankalarının sorunları nedeniyle banka stoklarının baskı altında olmasından kaynaklanıyor.

Ana hissedar daha fazla para enjekte etmek istemiyor

Birkaç bölgesel ABD bankasının iflası son zamanlarda bankacılık sektöründe belirsizliği tetikledi. Bunun, zaten acı çeken Credit Suisse üzerinde özellikle güçlü bir etkisi oldu. Bankanın hisseleri Zürih’te zaman zaman yüzde 30’dan fazla düşerek 1,56 frank (1,59 avro) gibi rekor bir düşük seviyeye ulaştı ve işlem sonunda yüzde 24’ten fazla düşüşle kapandı.

Yatırımcılar ayrıca Suudi Arabistan’ın en büyük hissedarı Suudi Ulusal Bankası’nın Çarşamba günü büyük İsviçre bankasına daha fazla para sağlayamayacağını duyurmasına da ayak uydurdu. Credit Suisse, geçen yıl 7,3 milyar İsviçre frangı zarar ve 123 milyarlık büyük müşteri varlıklarından çekildiğini bildirdi.

Diğer bankalarda da kayıplar var

İsviçre’nin en büyük ikinci bankasının hisse fiyatındaki dramatik düşüş Çarşamba günü dünya çapında endişeleri tetiklemiş ve diğer Avrupa bankalarının kağıtlarını da aşağı çekmişti. Stoxx Europe 600 Banks sektör endeksi yüzde 6,9 ​​düştü. Almanya’da Commerzbank hisseleri yüzde 8,7 değer kaybetti.

Dünyanın dört bir yanındaki düzenleyiciler, hükümetler ve diğer finans kurumları riskleri değerlendirmeye çalıştı. Bireysel hükümetler perde arkasından İsviçre’yi müdahale etmeye çağırdı. Sonunda yetkililer devreye girdi. Açıklamada, “FINMA ve SNB, gelişmeleri çok yakından takip etmekte ve finansal istikrarı sağlamak için Federal Maliye Bakanlığı ile yakın temas halindedir” denildi.

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