Bakanlık hileli gıdaların yeni listesini açıkladı! Ünlü viski markası da listede

İstanbul, Manisa, Bursa, İzmir, Tokat ve Mersin’deki bazı gıda sahtekârlarının yaptığı sahtekârlıklar yine yaratıcılığın sınırlarının zorlandığını gösterdi.

Vatandaşlara kıyma diye at ve eşek eti, döner yerine dil eti, kaşar peyniri yerine bitkisel yağ, zeytinyağı yerine ise tohum yağı yediren firmalar açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sektöründeki hileli firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Yapılan analizler sonucunda insan sağlığını riske atan bu firmalar, “guvenilirgida.tarimorman.gov.tr” adresi üzerinden halka duyuruluyor.

11 Kasım tarihinde yapılan güncellemeyle listeye yeni firmalar eklendi. İstanbul, Manisa, Bursa, İzmir, Tokat ve Mersin’deki gıda sahtekârlarının isimleri teker teker ifşa oldu.

En dikkat çeken noktalar ise, kıyma yerine at ve eşek eti, döner yerine dil eti, kaşar peynirinin içinde bitkisel yağ tespit edilmesi oldu. Ayrıca, koyun sütüyle yapıldığı iddia edilen eritme peynirinin içeriğinde aslında koyun sütü bulunmadığı da ortaya çıktı.

Viski markası da listede

Hileli ürünler listesinde dünyanın en ünlü viski markalarından biri de dikkat çekti. Yapılan hile ise “Gıdada kullanımına izin verilmeyen alkol tespiti ve hacmen alkol düşüklüğü tespiti” ifadeleriyle bildirildi.