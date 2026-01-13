Trump’tan İranlı protestoculara açık çağrı: Devam edin… Yardım yolda

İran’daki protestolar sürerken, ABD Başkanı Donald Trump’tan gerilimi yükseltecek bir çıkış geldi. Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda İranlı göstericilere doğrudan seslenerek protestoların devam etmesini istedi. Mesajında “İranlı vatanseverler” ifadesini kullanan Trump, protestoculara “kurumlarınızı ele geçirin” çağrısı yaptı.

Trump: Protestoya devam edin, kurumlarınızı ele geçirin

Trump paylaşımında, İran’daki protestoculara, “İranlı vatanseverler, protestolara devam edin, kurumlarınızı ele geçirin” dedi. Bu ifadeler, Trump’ın İran’daki sokak hareketine açık şekilde destek verdiği bir çağrı olarak dikkat çekti.

Şiddet uygulayanlara sert mesaj

Trump, göstericilere yönelik şiddet iddialarına da değinerek, protestoculara “kayıt tutun” çağrısında bulundu. Şiddet uygulayanların isimlerinin kayda geçirilmesini isteyen Trump, “Katillerin ve istismarcıların isimlerini kaydedin. Onlar büyük bir bedel ödeyecek” dedi.

“Masadan kalktım” dedi

Trump paylaşımında en sert mesajını ise diplomasi başlığında verdi. Protestoculara yönelik şiddetin bitmemesi halinde Tahran yönetimiyle herhangi bir görüşme yürütmeyeceğini belirten Trump, “Protestocuların anlamsızca öldürülmesi durana kadar İranlı yetkililerle olan tüm görüşmeleri iptal ettim” dedi.

Paylaşımı “Yardım yolda” diyerek bitirdi

Trump, mesajının sonunda “Yardım yolda” ifadesini kullanarak dikkat çeken bir final yaptı. Paylaşımında ayrıca kendi seçim sloganı olan “MAGA”ya gönderme yaparak bu kez “MIGA” (Make Iran Great Again / İran’ı Yeniden Büyük Yapın) kısaltmasını kullandı.

