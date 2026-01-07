İsmail Saymaz’dan Bahçeli’yle ilgili dikkat çeken yorum

Gazeteci İsmail Saymaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri müdahalesine ilişkin açıklamalarını sosyal medya hesabından yorumladı. Saymaz, Bahçeli’nin yaklaşımının alışılmış siyasi reflekslerin dışına çıktığını vurgulayarak, kullanılan dilin ve verilen mesajın önemine dikkat çekti.

İsmail Saymaz: “Maduro diktatör” demedi, meşrulaştırmadı

İsmail Saymaz, paylaşımında Bahçeli’nin ABD müdahalesini savunan ya da gerekçelendiren bir dil kullanmadığını özellikle vurguladı. Saymaz’a göre Bahçeli, birçok siyasi aktörün başvurduğu “Maduro diktatör” söylemine sığınmadan, doğrudan müdahaleyi hedef aldı ve açık bir karşı duruş sergiledi.

“Bu cümle tarihidir” vurgusu

Saymaz’ın dikkat çektiği en önemli nokta ise Bahçeli’nin şu sözleri oldu:

“Kan kokusu almış bir köpekbalığından daha tehlikelisi petrol kokusu almış Amerikan emperyalizmidir.”

Gazeteci Saymaz, bu ifadenin yalnızca anlık bir siyasi çıkış değil, uzun süre hatırlanacak nitelikte güçlü bir siyasi söylem olduğunu belirtti.

Venezuela mesajı ve uluslararası hukuk

Bahçeli’nin, seçimle göreve gelmiş Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik müdahaleyi “gayrimeşru ve hukuk dışı” olarak nitelendirmesinin altını çizen Saymaz, bu yaklaşımın uluslararası hukuk ve egemenlik vurgusu açısından da önemli olduğunu ifade etti.

“Alkışlanacak bir tavır”

İsmail Saymaz, değerlendirmesini “Bahçeli, ABD’nin Venezuela saldırısına karşı alkışlanacak bir tavır aldı” sözleriyle özetledi. Saymaz’a göre bu açıklamalar, iç politikada olduğu kadar küresel dengeler açısından da dikkatle okunması gereken mesajlar içeriyor.