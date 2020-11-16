Trump Yenilgiyi Kabullenmiyor: Davalara Devam

ABD’de Trump, seçim yenilgisine direnmeye devam ediyor ve daha da fazla dava açacağını açıkladı. Seçimin galibi Biden ise görev süresinin ilk gününde örnek olmak istiyor.

Görevdeki ABD Başkanı Donald Trump, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yenilgisini kabul etmeye niyeti olmadığını bir kez daha açıkladı.

Seçim hilesi iddialarını sıkılaştıran Trump daha fazla dava açacağını duyurdu.

Trump, Twitter’da 3 Kasım cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucunu sorgulayan “büyük davalar” başlatacağını yazdı. “2020 seçimlerinin anayasaya aykırılığını ve sonucu değiştirmek için yapılan işlerin küstahlığını ortaya çıkaran büyük davalarımız açılmak üzere!” ifadelerini kullanan Trump Biden’ın zaferini altüst etmeyi umuyor.

ABD’de daha önceki seçim davaları mahkemede çok az başarılı oldu. Yetkililer, seçimi şimdiye kadarki en güvenli seçenek olarak da nitelendirdiler.

Trump’ın avukatları, kritik Pennsylvania eyaletindeki cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucuna karşı bir dava açtı. Trump’ın Cumhuriyetçi seçmenlerinin Pennsylvania’da dezavantajlı olduğu iddiası devam ediyor çünkü demokratik yönelime sahip bazı bölgelerin oy pusulalarındaki hataları düzeltmesine izin verildi.

Geleceğin ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray’daki ilk gün Donald Trump tarafından alınan çeşitli siyasi kararları tersine çevirmek istiyor. Biden’in gelecekteki genelkurmay başkanı Ronald Klain ABD televizyonunda “Birinci gün yapacak çok işimiz var” dedi. Bunlar arasında Paris İklim Anlaşmasına dönüş, ABD’deki genç göçmenler için koruma ve sağlık önlemleri yer alıyordu. Biden bunu 20 Ocak’ta kararname ile göreve geldikten sonra başlatabilir.

ABD’deki korona durumu artık giderek daha fazla kontrolden çıkıyor. Sadece altı günde bir milyon yeni vaka eklendi. Birkaç eyalet, hafta sonu boyunca maske gereksinimleri ve bazı dükkanların kapatılması gibi korona önlemlerini sıkılaştırdı.

Biden’in gelecekteki hükümeti, hedefe yönelik önlemlerle pandemiye karşı mücadelede geniş çaplı kilitlenmelerden kaçınmak istiyor.