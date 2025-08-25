Trump, Baltimore için ulusal muhafız görevlendirmeyi gündeme aldı

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington’da görevlendirilen Ulusal Muhafızların ardından komşu eyalet Maryland’in Baltimore kentinde de benzer bir adım atabileceğini duyurdu. Trump, kentin suç oranlarının ülke genelinde en yüksek seviyelerden biri olduğuna dikkat çekerek “güvenlik önlemleri artırılmalı” mesajı verdi.

Trump’ın gündemi Baltimore

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Baltimore’un cinayet ve suç istatistiklerine göre ülkenin en kötü dördüncü şehri olduğunu belirtti. Kentte güvenliği sağlamak için Ulusal Muhafızların konuşlandırılabileceğini dile getirdi.

Vali Moore ile tartışma

Maryland Valisi Wes Moore’un, Trump’a “şehirde suç oranlarının abartıldığı” yönündeki çıkışı ise yeni bir tartışmaya yol açtı. Moore’un birlikte şehri gezme teklifini “kaba ve kışkırtıcı” olarak nitelendiren Trump, valiyi suç rakamlarını çarpıtmakla eleştirdi.

Diğer şehirler de gündemde

Trump daha önce Chicago ve New York için de benzer planlardan söz etmişti. Geçtiğimiz hafta Beyaz Saray’da konuşan Trump, “Sanırım bir sonraki durağımız Chicago olacak. Daha sonra New York’a yardım edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

