Trump’tan ABD çelik sanayine can suyu

ABD Başkanı Donald Trump, Pittsburgh’daki bir mitingde yaptığı açıklamada, çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan mevcut yüzde 25’lik vergi oranını iki katına çıkaracaklarını ve yüzde 50’ye yükselteceklerini duyurdu. Çarşamba günü yürürlüğe girecek olan bu kararın, Amerikan çelik sanayisini güçlendirmeyi ve ithalata olan bağımlılığı azaltmayı amaçladığı belirtildi.

Trump, yeni vergi oranlarının ABD’nin küresel rekabette elini güçlendireceğini ve yerli üreticilere destek sağlayacağını ifade ederek, “Amerikan çeliği yeniden ülkemizin bel kemiği olacak” dedi.

Nippon Steel Ortaklığı ve yatırım planı

Trump, Japon Nippon Steel şirketiyle ABD çelik endüstrisini desteklemek için 14 milyar dolarlık bir yatırım planı üzerinde çalıştıklarını da açıkladı. Henüz tamamlanmayan bu anlaşmanın, yerli çelik işçilerine 5 bin dolarlık bonus ödemesi sağlayacağını duyurdu.

Sendikalardan yorumlar

ABD Çelik İşçileri Sendikası’nın yerel temsilcisi JoJo Burgess, Trump’ın yeni vergi kararının sektörde umut yarattığını, ancak Nippon Steel anlaşmasının işçi haklarını nasıl etkileyeceği konusundaki belirsizliklerin sürdüğünü söyledi.

Küresel tedirginlik

Trump’ın açıklamaları, küresel ticarette yeni bir gerilim dalgası yarattı. Çin yönetimi, alınan kararın “ayrımcılık” olduğunu belirterek tepki gösterdi. İki ülke arasında daha önce yaşanan ticaret savaşlarının yeniden alevlenebileceği yorumları yapıldı.

Nippon Steel Planı henüz netleşmedi

Trump’ın duyurduğu yatırım planının ayrıntıları henüz kamuoyuna açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl, Japon Nippon Steel şirketinin US Steel’i satın alma girişimi, ulusal güvenlik gerekçesiyle Biden yönetimi tarafından engellenmişti. Trump’ın yeni açıklaması, bu engelin nasıl aşılacağı sorularını gündeme getirdi.

Trump’tan ulusal güvenlik vurgusu

Trump, çelik üretiminin sadece ekonomik değil, aynı zamanda ulusal güvenlik açısından da kritik olduğunu vurgulayarak, “Eğer çelik üretmezsek, ordu için tankları Çin’den mi alacağız?” diyerek izleyicilerden büyük alkış aldı.

