İstanbul’da zehirlenmeler sonrası sıkı denetim dönemi

İstanbul’da son günlerde peş peşe yaşanan gıda zehirlenmeleri hem kamu kurumlarını hem yerel yönetimleri aynı masa etrafında buluşturdu. Dört kişinin hayatını kaybettiği sürecin ardından İstanbul Valiliği’nde geniş katılımlı bir toplantı düzenlendi. Vali Davut Gül’ün başkanlığındaki toplantıda, kent genelindeki denetimlerin artırılması, numune saklama zorunluluğu, soğuk zincir kontrolü ve işletmelerde 24 saat kayıt sistemi gibi bir dizi yeni karar açıklandı. Gıda güvenliği konusunda hiçbir tolerans gösterilmeyeceği vurgulanırken, Valilik denetimlerin kesintisiz sürdürüleceğini ifade etti.

Gıdada tolerans sıfır

Vali Davut Gül, son günlerde yaşanan zehirlenmelerin toplumda haklı bir endişe yarattığını belirterek, sağlıklı gıdaya erişimin güvenli şehir yaşamının temel unsuru olduğunu söyledi. Gül, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 2025 yılında 10 ayda yaptığı 196 bin denetimin sahada ciddi bir kontrol mekanizmasının işlediğini gösterdiğini vurguladı.

İstanbul’da karekod denetimleri yaygınlaşıyor

Vali Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da önemsediği karekod sisteminin tüm işletmelerde aktif şekilde kullanılacağını hatırlattı. Vatandaşların bulundukları işletmenin en son ne zaman denetlendiğini karekod üzerinden anında görebilecekleri belirtildi.

Sekiz yeni karar uygulanacak

Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda sokak satıcıları ve işletmelere yönelik denetimler yoğunlaştırılacak. Numunelerin 72 saat saklanması zorunluluğu titizlikle takip edilecek. Soğuk zincirdeki aksaklıklara kesinlikle izin verilmeyecek. Kent genelinde 24 saat usulüne göre çalışan denetim komisyonları görev yapacak. İşletme sahipleri ve çalışanlar hijyen ve gıda güvenliği eğitimlerine alınacak. Standartlara uymayan işletmelere idari yaptırımlar uygulanacak. Tüm işletmelerde 24 saat kamera ve ses kaydı bulundurulacak. Bozuk ya da son kullanma tarihi geçmiş ürün satan işletmeler hakkında hem idari işlem hem de savcılığa suç duyurusu gerçekleştirilecek.

2025 denetim raporu açıklandı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün raporuna göre yıl içinde:

778 işletme denetlendi.

504 denetim gerçekleştirildi.

199 işletmeye toplam 506 milyon TL ceza kesildi.

79 işletme hakkında savcılığa suç duyurusu yapıldı.

237 işletme faaliyetten men edildi.

6.745 numune analiz edildi.

