Papa 14. Leo, Sultanahmet Camisi’ni ziyaret etti

Türkiye ziyaretinin İstanbul durağında bulunan Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, beraberindeki heyetle birlikte Sultanahmet Camisi’ni ziyaret etti. Osmanlı mimarisinin en sembolik yapılarından biri olan camide Papa’ya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul İl Müftüsü Emrullah Tuncel ve cami görevlileri eşlik etti. Heyet caminin mimari özellikleri ve tarihi hakkında detaylı bilgi aldı.

Papa’dan caminin tarihine özel inceleme

Papa 14. Leo, Sultanahmet Camisi’nin avlusu ve iç mekânını rehberler eşliğinde gezdi. Sultanahmet Camisi müezzini Aşgın Musa Tunca, Papa’ya caminin mimari yapısını, 6 minaresinin tarihsel önemini ve caminin Osmanlı dönemindeki konumunu anlattı.

Heyete üst düzey eşlik

Ziyaret boyunca Papa 14. Leo’nun yanında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul İl Müftüsü Emrullah Tuncel yer aldı.

Yetkililer, Papa’ya hem caminin manevi değerini hem de İstanbul’un kültürel mirası içindeki yerini aktardı.

