Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun’un tahliye talebi reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Medya AŞ Genel Müdürü Murat Ongun ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın da aralarında bulunduğu sanıkların tutukluluklarına yönelik itirazlar nöbetçi mahkeme tarafından reddedildi.

Ekrem İmamoğlu için itiraz kabul edilmedi

İmamoğlu ve Ongun, 19 Mart sabahı gözaltına alınmış ve 23 Mart’ta çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti. Avukatları, sürecin başından itibaren hukuka aykırı şekilde yürütüldüğünü öne sürerek tutukluluk kararına itiraz etti.Bianet’in haberine göre yapılan başvuru, nöbetçi mahkemece yerinde bulunmayarak reddedildi.

Siyasi gerekçe ve orantısızlık vurgusu

İtiraz dilekçesinde, tutuklama kararının siyasi olduğu, dosyada hukuka aykırı delillerin yer aldığı ve İmamoğlu ile Ongun hakkında kaçma ya da delil karartma şüphesi bulunmadığı vurgulandı. Tutuklama kararının “orantısız, keyfi ve siyasi” olduğu ileri sürüldü.

Uluslararası tepkiler de dile getirildi

Dilekçede, yaşanan sürecin yalnızca İmamoğlu’na değil, halkın seçme ve seçilme hakkına yönelmiş bir tehdit olduğu belirtilirken, bu durumun hem yurtiçinde hem de uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdığı ifade edildi.

Yargı bağımsızlığına müdahale eleştirisi

Avukatlar, Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı dahil olmak üzere üst düzey yetkililerin süreçle ilgili açıklamalarının, yargının tarafsızlığını zedelediğini ve soruşturma sürecine doğrudan etki ettiğini öne sürdü.

“Turpun büyüğü” eleştirisi

Tutuklama gerekçelerinden biri olan “kaçma ve saklanma ihtimali”, dilekçede “turpun büyüğü” olarak nitelendirildi. 16 milyon kişinin oyuyla seçilmiş bir belediye başkanının kaçma ihtimalinin mantıksız olduğu savunuldu.