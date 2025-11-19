Böcek Ailesi faciayı yaşamıştı! Zirai ilaçlarla ilgili yeni karar
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’da güvenilir gıda ve denetimlere ilişkin yaptığı açıklamada zirai ilaçların reçete ile alınacağını, uygulamanın gelecek yıl başlayacağını duyurdu. Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmanın ise büyük hassasiyetle sürdüğünü söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’da düzenlediği basın toplantısında gıda güvenliği, denetimler ve yeni dönemde hayata geçirilecek uygulamalar hakkında bilgi verdi. Bakan Yumaklı, mevzuata aykırı hareket eden işletmelere yönelik yaptırımların sürdüğünü belirtirken, zirai ilaç kullanımında yeni bir dönemin başlayacağını ifade etti.
Zirai ilaçlar için “B-Reçete” dönemi
Yumaklı, mevcut denetim ve kontrol mekanizmalarına yenilerinin ekleneceğini vurgulayarak, “Mevcut uygulamalarımıza yenilerini ekliyoruz. Bunlardan ilki B-Reçete, yani bitki reçetesi uygulaması.” dedi. Buna göre zirai ilaçların reçete ile alınacağı, bu sistemin de önümüzdeki yıl devreye gireceği belirtildi.
Bakan, gıda güvenliği ve mevzuata uyum konusunda denetimlerin sürdüğünü ve sonuçlarının sahaya yansıdığını dile getirerek, 26 bin 591 işletmeye toplam 2 milyar 265 milyon lira idari para cezası uygulandığını, suç unsuru tespit edilen 506 dosyanın ise Cumhuriyet savcılıklarına iletildiğini kaydetti.
Böcek ailesinin ölümü: Soruşturma büyük hassasiyetle sürüyor
Bakan Yumaklı, kamuoyunda tartışılan Böcek ailesinin ölümü ile ilgili soruya da yanıt verdi. Olayla ilgili sürecin yargı makamlarınca yürütüldüğünü hatırlatarak,
“Savcılık soruşturması hassasiyetle sürüyor” dedi.
Yumaklı, bakanlığa ulaşan her konuya titizlikle yaklaştıklarını belirterek, “Olayla ilgili savcılık soruşturması büyük bir hassasiyetle devam ediyor. Bize intikal eden her türlü olayı da en ince detayına kadar araştırıyoruz.” ifadelerini kullandı.