Yine İstanbul yine zehirlenme

İstanbul Fatih’te peş peşe vakalar

Hollanda’dan İstanbul’a gelen Sadegül ve Emine Onur kardeşler, Fatih’te konakladıkları Hotel’de mide bulantısı, kusma ve ishal şikâyetleriyle hastaneye kaldırıldı.

Onur kardeşlerinin, gelişlerinden itibaren Sirkeci’den Kadıköy’e kadar çok sayıda farklı restoranda kavurma, cağ kebabı, tavuk burger, işkembe, midye, tatlı ve milkshake tükettikleri, ardından otele döndükleri öğrenildi.

19 Kasım’da fenalaşan kardeşlerden Sadegül taburcu edilirken, 13 yaşındaki Emine’nin tedavisinin Çocuk Acil’de sürdüğü belirtildi.

Almanya’dan İstanbul’a gelen ve Fatih’te bir otelde kalan 35 yaşındaki Gürhan Takıl, nefes darlığı şikâyetiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Almanya’dan İstanbul’a tatile gelen 4 kişilik Böcek Ailesi de, İstanbul Fatih’te bir otelde kalmış, zehirlenme şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetmişlerdi.