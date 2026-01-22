Esat Yontunç gözaltında

Esat Yontunç, 24 yıldır Acun Ilıcalı’nın yanında

Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç, İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Türkiye’ye dönüşünde havaalanında gözaltına alındı. Yontunç, hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından yaptığı açıklamada “Hayatım boyunca bu konularla ilişkim olmamıştır” ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik yürüttüğü ‘uyuşturucu ve fuhuş soruşturması’ devam ediyor. Soruşturma kapsamında, önceki gün birçok isim adliyeye sevk edilirken, gözaltı kararı verilen 3 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

ESAT YONTUNÇ KİMDİR?

Esat Yontunç, 5 Mayıs 1969 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Acun Medya’da Genel Koordinatör olarak görev yapmaktadır.

Eğitimini Moda Koleji’nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. 2002 yılında Acun Ilıcalı ile birlikte Acun Firarda programını hazırlamış, bu program 2006 yılına kadar yayınlanmıştır.

Acun Medya’nın her projesinde var

2002 yılında Acun Ilıcalı ile birlikte “Acun Firarda” programını hazırlayan Yontunç, 2004 yılından beri Acun Medya’da genel koordinatör olarak görev alıyor. Yontunç; Acun Firarda, Devler Ligi, Yok Böyle Dans, Fear Factor, Dokun Bana, Var Mısın Yok Musun, Survivor, O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz, 3 Adam, Rising Star Türkiye, O Ses Çocuklar, Ütopya, Komedi Türkiye, Saba İle Oyuna Geldik, Ver Fırına gibi bir çok büyük prodüksiyonlu ve bütçeli TV programının genel koordinatörlüğünü üstlendi.

