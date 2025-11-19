Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul süreci yeniden devreye girmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ankara’daki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. İki lider, hem ikili ilişkileri hem de Rusya-Ukrayna Savaşı’nın geldiği noktayı değerlendirdi. Erdoğan, savaşın giderek ağırlaşan etkilerine dikkat çekerek, İstanbul’da 2022’de başlatılan müzakere sürecinin yeniden güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul görüşmeleri yeniden canlandırılmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç tur halinde yürütülen İstanbul müzakerelerinde insani başlıklarda ilerleme sağlandığını hatırlatarak şöyle konuştu:

“Enerji altyapılarına yönelik saldırıların ve artan can kayıplarının iki taraf için de yıkıcı sonuçlar doğurduğunu görüyoruz. Bu nedenle İstanbul sürecinin daha geniş bir çerçevede yeniden devreye alınmasının faydalı olacağı kanaatindeyiz.”

Erdoğan, diplomatik çabaların etkin bir zemine kavuşması için diğer ülkelerden de yapıcı tutum beklediklerini belirtti.

Ticaret ve yeniden imar gündemde

Erdoğan, görüşmelerde ikili konuların da ele alındığını belirterek, Türkiye’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü desteklemeyi sürdüreceğini ifade etti.

“Savaşın tüm zorluklarına rağmen ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarma hedefimizi koruyoruz.” diyen Erdoğan, Türk girişimcilerin Ukrayna’daki yeniden imar çalışmalarına katkı sunmaya hazır olduğunu söyledi.

Adil ve kalıcı barış için Rusya ile diyalog kapılarını açık tuttuklarını da vurgulayan Erdoğan, ABD’nin sürece dahil olmasını önemsediklerini dile getirdi.

Zelenski: Türkiye’nin desteği bizim için çok değerli

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Türkiye ile yapılan görüşmeleri “her zaman olduğu gibi kapsamlı ve verimli” olarak nitelendirdi.

Türkiye’nin tutumunun kendileri için kritik olduğunu söyleyen Zelenski, “Bağımsızlığımızı ve egemenliğimizi destekleyen Türkiye’ye minnettarım.” ifadelerini kullandı.

Son saldırılarda sadece Ternopil’de 20’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Zelenski, Rusya’nın 48 füze ve 476 İHA ile saldırı düzenlediğini belirtti. “Bu savaşın ne kadar kanlı olduğunu her gün görüyoruz.” dedi.

Savunma işbirliği ve güvenlik garantileri ele alındı

Zelenski, iki ülke arasında savunma alanındaki projelerin sürdüğünü belirterek, ekiplerin üzerinde mutabakata varılan konular için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Barışın sağlanabilmesi için güvenlik garantilerinin önemine dikkat çeken Ukrayna lideri, “Türk diplomasisine ve Türkiye’nin Moskova nezdindeki etkisine güveniyoruz.” dedi.

Esir takası ve kaçırılan çocukların dönüşü için Türkiye devrede

Zelenski, asker ve sivil esirlerin geri getirilmesi konusunda yıl sonuna kadar yeni adımlar atmayı umduklarını söyledi.

“Türkiye bu süreçte çok büyük bir rol üstleniyor.” diyen Zelenski, İstanbul sürecinde yürütülen çalışmalar sayesinde “iki binden fazla Ukraynalı askerin geri döndüğünü veya dönüşü için karar alındığını” hatırlattı.

