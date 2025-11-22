FutbolSpor

Batuhan Karadeniz’e kırmızı bülten: mal varlıklarına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında yasadışı bahis teşviki ve reklamı gerekçesiyle kırmızı bülten çıkarıldığını, tüm mal varlıklarına tedbir uygulandığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski milli futbolcu Batuhan Karadeniz’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir karar açıkladı. Savcılık, sosyal medya üzerinden yasadışı bahis ve kumarı teşvik eden paylaşımlar yaptığı, ayrıca yasa dışı bahis sitelerinin reklamını gerçekleştirdiği iddia edilen Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını duyurdu. Yurt dışında firari olduğu belirtilen eski futbolcunun mal varlıklarının tamamına da el konuldu.

Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten kararı

Başsavcılık, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü dosyada Batuhan Karadeniz’in, 7258 sayılı Kanun’a muhalefet ettiği ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik eylemlerde bulunduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Tüm mal varlıklarına el konuldu

Açıklamada, Karadeniz’in taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket paylarına, banka ve finans hesaplarındaki varlıklarına, kripto para portföyüne ve diğer mali değerlerine tedbir konulduğu belirtildi.

Soruşturma genişletiliyor

Savcılık, şüphelinin firari durumda olduğu bilgisini paylaşırken, dosyayla ilgili adli işlemlerin sürdüğünü ve soruşturmanın genişletilerek devam ettiğini kaydetti.

