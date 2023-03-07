Alparslan Vaspurakan’ı Fethetti

Güneybatı İran’da, Kavir ve Ceyhun nehirlerinin ara sıraşıklıkları üzerinde, Tebriz şehri yakınlarındadır. Rey, İran tarihinin en önemli şehirlerinden biridir ve onu ziyaret etmek, ülkenin kültürel mirasını keşfetmek için harika bir fırsattır.

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Vaspurakan Kalesi Nerede?

Vaspurakan Kalesi, Van Gölü civarında olarak bilinmektedir ve günümüzde Türkiye’nin kuzeydoğusu ile İran’ın kuzeybatısı arasında yer almaktadır. Vaspurakan, Büyük Ermenistan Krallığı’nın ilk ve en büyük eyaleti olarak kabul edilir ve Orta Çağ’da Van Gölü merkezli bağımsız bir krallık olarak kurulmuştur. Vaspurakan’ın 908 yılında ulaştığı en geniş sınırları Van Gölü ile Urmiye Gölü (Kaputan olarak da bilinir) arasındaki toprakları kapsıyordu.

– Vaspurakan Kalesi Nerede?

– Vaspurakan Savaşını Kim Kazandı?

– Rey Şehri Nerede?

Vaspurakan Kalesi:

– Van Gölü civarında olarak bilinmektedir

– Türkiye’nin kuzeydoğusu ile İran’ın kuzeybatısı arasında yer almaktadır

– Büyük Ermenistan Krallığı’nın ilk ve en büyük eyaleti olarak kabul edilir

– 908 yılında ulaştığı en geniş sınırları Van Gölü ile Urmiye Gölü arasındaki toprakları kapsıyordu

Rey Şehri:

– Şah İsmail’in 1501’de fethi ile Şah İsmail’in egemenliği altındaki İran Devleti’nin kalbidir

– Günümüzde Tebriz’de yer almaktadır

– Güneybatı İran’da, Kavir ve Ceyhun nehirlerinin ara sıraşıklıkları üzerinde, Tebriz şehri yakınlarındadır

– İran tarihinin en önemli şehirlerinden biridir

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