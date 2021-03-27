Koronavirüs aşı randevusu kimler alabilecek?

Koronavirüs aşısı olmak isteyen milyonların beklediği haber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi. Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşılama programında randevu alabilecek grupları açıkladı.

Bakan Koca, açıklamasında 60 yaş üstü ve eşleri ile kronik hastalıkları bulunanların aşı randevusu alabileceğini duyurdu.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, “Aşı programında yeni gruba geçiyoruz. Aşısı sisteme tanımlanmış olan vatandaşlarımız 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler. Ayrıca bazı risk grupları da programa dahil edildi” dedi.

Fahrettin Koca, “Risk grubunda olan morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, Down sendromu olan vatandaşlarımız ve immuno supresif tedavi alanlar öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı. En kısa sürede en çok riskli vatandaşımızı korumak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Sistem henüz aktif değil. Bakan Koca, söz konusu grupların hangi günden itibaren randevu alabileceğini belirtmedi. Korona aşı randevuları MHRS internet sitesi ve ALO 182’den alınabiliyor.

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