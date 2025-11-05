Ali Koç’a ait bağ evinde patlama

Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Umurlu Mahallesi sakinleri, gece yarısı büyük bir gürültüyle uyandı. Ali Koç’a ait olduğu öğrenilen bağ evinden yükselen patlama sesi çevrede paniğe neden oldu.

Patlamanın hemen ardından evi saran alevler rüzgârın etkisiyle hızla büyüdü. Kısa sürede bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

İtfaiye alevleri kontrol altına aldı

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bağ evi tamamen kullanılamaz hale geldi. Evin bulunduğu bölgede soğutma çalışmaları sabah saatlerine kadar sürdü. Yangın sırasında ev sahiplerinin dışarıda oldukları ve can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Ali Koç’un evinde neden patlama yaşandı?

Jandarma ekipleri, patlamanın çıkış nedenini belirlemek için geniş çaplı bir inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan incelemelerde, patlamanın gaz sızıntısı veya elektrik kaynaklı olabileceği üzerinde duruluyor. Konuyla ilgili Ali Koç‘tan bir açıklama gelmedi.