Hatırlamıyormuş! “Çok Zaman Geçti”

Kılıçdaroğlu’na yönelik linç girişimiyle ilgili davanın duruşması Çubuk Adliyesinde görüldü.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyete 21 Nisan 2019’da Piyade Er Yener Kırıkcı’nın Ankara Çubuk’taki cenaze töreninde düzenlenen saldırıya ilişkin dava Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başladı.

Duruşmaya CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve CHP Milletvekilleri Yıldırım Kaya, Ali Haydar Hakverdi, Bülent Tezcan, Levent Gök, Servet Ünsal, Tekin Bingöl, Gamze Taşçıer, Erkan Aydın, Erdoğan Toprak ve CHP yöneticileri katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün, kimlik tespitinin ardından hakimin “Olay nasıl oldu, anlat” sözlerine “Unuttum, çok zaman geçti” yanıtını verdi. Sarıgün’ün avukatı yumruğun taksirle atıldığını ileri sürerek, hakaret suçunu reddetti.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik ise Sarıgün’ün suçtan kurtulmaya yönelik savunma yaptığını kaydederek, Sarıgün’ün adam öldürmeye teşebbüsten yargılanması gerektiğini belirtti. Çelik, Sarıgün’ün olay günü attığı sloganların da suç işlemeye tahrik olduğunu vurguladı ve ek savunma alınmasını istedi.