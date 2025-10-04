Prens William: Monarşiyi değiştirmeye hazırım

Galler Prensi William, Windsor Şatosu’nda oyuncu Eugene Levy ile yaptığı samimi sohbette, tahta çıktığında monarşiyi çağın gereklerine göre dönüştürmeyi hedeflediğini söyledi.

“Değişim gündemimde. Bu değişim iyilik için olacak. Aşırı radikal değil ama yapılması gereken yenilikleri hayata geçirmek istiyorum,” dedi.

William’ın bu sözleri, İngiliz Kraliyet Ailesi’nin geleceğiyle ilgili en açık mesajlarından biri olarak değerlendirildi.

Prens William: Gelenek önemli ama sorgulamak da gerekir

Prens, tarihin ağırlığının bazen bir yük haline gelebileceğini belirterek geçmişe bağlı kalmakla bugünü yaşamak arasında denge kurmak gerektiğini vurguladı:

“Eğer dikkatli olmazsanız, tarih sizi boğabilir. Önemli olan bugünü yaşamak. Bazen geleneğe bakıp ‘Hâlâ doğru olan bu mu?’ diye sormak gerekir. Ben sorgulamayı seviyorum.”

Aile, dayanışma ve zor bir yıl

Sohbet sırasında William, eşi Prenses Kate ve babası Kral Charles III’ün sağlık süreçleriyle ilgili duygusal açıklamalarda bulundu.

“Aileyle ilgili meseleler beni en çok zorlayan şey. Kaygı, stres, endişe… Ama biz açık bir aileyiz, konuşuruz, birbirimize destek oluruz,” dedi.

Prens, çocuklarının bu dönemi olgunlukla karşıladığını ve her koşulda aile içinde güven ortamını korumaya çalıştıklarını anlattı.

“Geçmiş hatalar tekrarlanmayacak”

Prens William, Prens Harry’den doğrudan söz etmese de geçmişte yaşanan medya baskısına değinerek net bir mesaj verdi:

“Harry ve benim çocukluğumuzda yaşananlara dönülmemesi için elimden geleni yapacağım. Kraliyet geçmişteki bazı uygulamaları geride bırakmalı.”

“Geleceğe umutla bakıyorum”

Röportajın sonunda, yaşadığı zorluklara rağmen güçlü bir gelecek inancı taşıdığını dile getiren Prens William, ailesiyle gurur duyduğunu söyledi:

“Hayat hepimizi sınar ama zorlukların üstesinden gelmek bizi biz yapar. Eşimle, babamla ve çocuklarımla gurur duyuyorum. Hepsi bu süreçte inanılmaz bir güç gösterdi.”

Programın sunucusu Eugene Levy ise röportajı, “Doğal, samimi ve tamamen içten bir sohbetti” sözleriyle tanımladı.

