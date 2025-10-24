Kral Charles ile Papa Leo’dan 500 yıl sonra tarihi dua

İngiltere Kralı 3’üncü Charles, Vatikan’da Papa 14’üncü Leo ile tarihi bir buluşmaya imza attı. Sistine Şapeli’nin Michelangelo imzalı kubbesi altında gerçekleştirilen ekümenik ayin, yaklaşık 500 yıl sonra bir İngiliz hükümdarın bir papa ile yan yana dua ettiği ilk tören olarak kayıtlara geçti.

500 yıl sonra gelen dua

Kral Charles ve Papa Leo’nun birlikte dua ettiği özel tören, Reform döneminden bu yana ilk kez iki kilisenin ruhani liderlerini aynı çatıda buluşturdu. Anglikan Kilisesi’nin Yüksek Valisi sıfatıyla Kral Charles, Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri Papa Leo ile birlikte barış, çevre bilinci ve dinler arası dayanışma temalı bir dua gerçekleştirdi.

Kral’a özel koltuk ve unvan

Papa Leo, Kral Charles’a St. Paul Bazilikası’nda yalnızca Britanya krallarının kullanabileceği özel bir koltuk hediye etti. Ahşap koltukta kralın arması ve “Ut unum sint” (Bir olsunlar) yazısı yer alacak. Ayrıca Papa, Kral Charles’a “Kraliyet Kardeşi” unvanı verdi.

Buna karşılık Kral Charles da Papa’ya, Windsor Kalesi’ndeki Aziz George Şapeli’nin “Papaz Kardeşi” unvanını ve “Şövalye Büyük Haç” nişanını takdim etti.

Sembolik anlamı büyük buluşma

Törenin ardından Charles ve Papa Leo, Apostolik Saray’da sürdürülebilirlik konulu bir toplantıya katıldı. Günün sonunda Kral, St. Paul Bazilikası’nda “Royal Confrater” unvanıyla onurlandırıldı. Bu unvan, Papalık tarafından manevi kardeşlik ve Hristiyan birliği anlamında verilen en yüksek sembolik nişanlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Kraliyet ailesinde gölgede kalan gündem

Kral’ın bu tarihi ziyareti, son dönemde Prens Andrew skandalının yarattığı olumsuz havayı dağıtma çabası olarak da yorumlandı. Buckingham Sarayı, bu buluşmanın “dini diyalog ve barış” açısından önemli bir adım olduğuna vurgu yaptı.

