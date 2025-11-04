David Beckham’a Kral Charles’tan şövalyelik unvanı

İngiltere’nin eski milli futbol takımı kaptanı David Beckham, Kral Charles tarafından şövalyelik unvanına layık görüldü. Tören, Windsor Kalesi’nde düzenlendi ve Beckham’a unvanı, spora ve hayır faaliyetlerine yaptığı katkılar nedeniyle verildi.

David Beckham’ın takımını eşi tasarladı

Ünlü futbolcuya törende eşi Victoria Beckham eşlik etti. Victoria Beckham, eşinin giydiği özel gri takımı da kendisi tasarladı.

“Londra’nın doğusundan Windsor’a…”

Beckham törenden sonra yaptığı açıklamada, “Kariyerim boyunca pek çok başarı kazandım ama şövalyelik onuru alacağımı hiç düşünmemiştim. Londra’nın doğusunda doğmuş bir çocuğun, bugün Kral’ın huzurunda onurlandırılması gerçekten büyük bir an” dedi. Beckham, Kral Charles’ın stilinden ilham aldığını da dile getirdi. Beckham, “Kral’ın gençlik yıllarına ait bazı fotoğraflara baktım ve ‘Tam olarak böyle giyinmek istiyorum’ dedim. Takımı Victoria tasarladı, Kral da oldukça beğendi” diye konuştu.

Hayırseverlik ve spor mirası

50 yaşındaki Beckham, 2013 yılında profesyonel futboldan emekli olmuştu. 115 kez İngiltere Milli Takımı forması giyen Beckham, kariyerinde dört farklı ülkede lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Ayrıca, UNICEF İyi Niyet Elçisi olarak yıllardır insani yardım projelerine destek veren Beckham, 2015’te “7 Fund” adını taşıyan ve risk altındaki çocuklara yardım eden bir fon kurdu.

Kral ile dostluk: Arı yetiştiriciliği sohbetinden salona

Beckham ve Kral Charles’ın dostluğu, geçen yıl Cotswolds bölgesinde arı yetiştiriciliği üzerine paylaştıkları sohbetle başlamıştı. O günden bu yana Beckham, Kral’ın kurduğu “The King’s Foundation”ın da elçileri arasında yer alıyor.

Bir dönemin futbol idolü, şimdi bir şövalye

David Beckham, bundan 20 yıl önce Kraliçe II. Elizabeth tarafından “Britanya İmparatorluğu Nişanı (OBE)” ile ödüllendirilmişti. Şimdi ise İngiltere’nin en prestijli unvanlarından birini alarak hem spor dünyasında hem de hayırseverlikte bıraktığı izleri taçlandırdı.

“Tüm yaptıklarımı sevgiyle yaptım. Beni kimse zorlamadı. Çünkü bu dünya için önemli,” diyen Beckham, hayatındaki bu dönüm noktasını “hayal edilemeyecek bir onur” olarak tanımladı.

