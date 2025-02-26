Film Heybeliada Ruhban Okulu’nun Tarihini Anlatıyor Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde önemli bir eğitim kurumu olan, ancak 1971’de kapatılan Heybeliada Ruhban Okulu’nun geçmişini, kapanma sürecini ve bugünkü durumunu anlatıyor. Belgesel, hem bu okulun tarihine ışık tutuyor. ( Konu Hakkında 1997 yılında duayen gazeteci Mehmet Ali Birand tarafından yapılan Dosya Haber

Yönetmen ve yapım ekibi, belgeselin tarihi ve sanatsal açıdan büyük bir boşluğu doldurduğunu belirterek, izleyicilerin ilgisinden memnun olduklarını dile getirdi. İlk gösterim sonrası yapılan söyleşide, belgeselin hazırlanış süreci ve aktarmak istediği mesajlar detaylı bir şekilde ele alındı.

Kozmopolis: İnce Çizgi Gösterim Sonrası Övgü Topladı

Sanatseverler ve tarih meraklıları tarafından yoğun ilgi gören Kozmopolis: İnce Çizgi, gösterim sonrası olumlu eleştiriler aldı. İzleyiciler, belgeselin kültürel mirasın korunmasına katkı sağladığını vurgulayarak, böylesine önemli bir konunun sinemaya taşınmasını takdirle karşıladı.

Belgeselin yapım ekibi, farklı kültürel ve tarihî mirasların belgelenmesi konusunda çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, Kozmopolis: İnce Çizgi’nin, tarihe ilgi duyan herkes için önemli bir yapım olduğunu ifade etti. Filmin Fragmanı ;

