Maslak’ta yol çöktü, doğalgaz kesildi

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde, Eski Büyükdere Caddesi üzerinde yürütülen inşaat çalışmaları sırasında gece saatlerinde çökme meydana geldi. Saat 02.41 sıralarında yaşanan olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken, çökmenin ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Maslak’ta doğalgaz sıkışması sonrası patlama

Yoldaki çökme sonrası doğalgaz hattında sıkışma oluştuğu, bu nedenle küçük çaplı bir patlamanın meydana geldiği belirtildi. İGDAŞ ekipleri, doğalgazı keserek bölgedeki olası riskleri önlemek için çalışma başlattı.

Yol trafiğe kapatıldı

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından Eski Büyükdere Caddesi’nin ilgili bölümü çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Güvenlik şeridi çekilen alanda, hem yaya hem araç trafiği kontrollü şekilde yönlendiriliyor.

Ekiplerin bekleyişi sürüyor

İtfaiye, polis ve İGDAŞ ekiplerinin bölgedeki güvenlik önlemleri devam ederken, yolun çöken kısmında detaylı teknik inceleme yapılması bekleniyor. Çökmenin nedeni ve yolun yeniden trafiğe açılacağı süreye ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

