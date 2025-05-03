Maslak’ta yol çöktü, doğalgaz kesildi
Sarıyer Maslak'ta Eski Büyükdere Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana gelen çökme sonrası yol trafiğe kapatıldı. Küçük çaplı patlamaya neden olan doğalgaz sıkışması sonrası İGDAŞ ekipleri müdahale etti.
İstanbul’un Sarıyer ilçesinde, Eski Büyükdere Caddesi üzerinde yürütülen inşaat çalışmaları sırasında gece saatlerinde çökme meydana geldi. Saat 02.41 sıralarında yaşanan olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken, çökmenin ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Maslak’ta doğalgaz sıkışması sonrası patlama
Yoldaki çökme sonrası doğalgaz hattında sıkışma oluştuğu, bu nedenle küçük çaplı bir patlamanın meydana geldiği belirtildi. İGDAŞ ekipleri, doğalgazı keserek bölgedeki olası riskleri önlemek için çalışma başlattı.
Yol trafiğe kapatıldı
Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından Eski Büyükdere Caddesi’nin ilgili bölümü çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Güvenlik şeridi çekilen alanda, hem yaya hem araç trafiği kontrollü şekilde yönlendiriliyor.
Ekiplerin bekleyişi sürüyor
İtfaiye, polis ve İGDAŞ ekiplerinin bölgedeki güvenlik önlemleri devam ederken, yolun çöken kısmında detaylı teknik inceleme yapılması bekleniyor. Çökmenin nedeni ve yolun yeniden trafiğe açılacağı süreye ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.