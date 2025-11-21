İmralı ziyareti onaylandı! CHP çekildi

İmralı için karar 18. toplantıda çıktı

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın İmralı’da ziyaret edilip edilmeyeceğine karar vermek için 18. kez toplanırken, CHP adaya gidecek heyete üye vermeme yönünde tutum aldı.

CHP‘li üyeler, AKP, MHP ve DEM Parti’nin oylarıyla komisyon toplantısının kapalı şekilde devam etme kararının ardından ise oturumdan ayrıldı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Abdullah Öcalan’ın İmralı Cezaevi’nde ziyaret edilip edilmeyeceği konusunu bugün karara bağlamak için toplandı. CHP, İmralı heyetine üye vermeme yönünde karar alıp kapalı yapılan toplantıdan ayrılırken, komisyonda gerçekleştirilen oylamada, edinilen bilgiye göre 32 “evet” oyuyla İmralı’ya gidilmesi kararlaştırıldı. AKP, MHP ve DEM Parti’nin oyları belirleyici oldu. EMEP ve TİP de “evet” derken, DP, DSP ve HÜDAPAR “hayır” oyu verdi. YRP ise oylamaya katılmadı.

Meclis’te kurulan süreç komisyonu, PKK lideri Abdullah Öcalan’ı İmralı Cezaevi’nde ziyaret etmeye karar verdi. CHP, oylama öncesinde İmralı heyetine üye vermeme kararı aldığını açıklayarak, kapalı yapılan komisyon toplantısından ayrıldı.

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın İmralı’da ziyaret edilip edilmeyeceğine karar vermek için yapılan toplantı, bugün saat 14.13’te Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında başladı.

Açılış konuşmasını yapan Kurtulmuş, “Bu toplantıda, bundan sonraki sürece yönelik bazı konuların açık bir şekilde konuşulacak” ifadesini kullandı. Kurtulmuş, toplantının kapalı oturum ile yapılmasını talep etti.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise toplantının kapalı yapılması yönündeki talebine tepki göstererek, CHP’nin İmralı konusundaki kararını şu sözlerle açıkladı:

“CHP olarak, tarihsel bir tutarlılık içinde Kürt meselesinin çözülmesini savunuyoruz. Birileri Kürtlerin varlığını bile inkar ederken biz cesaretle bu sorunu kabul eden bir partiyiz. Barış için atılacak adımların sonuna kadar destekçisiyiz. Bundan sonra da terörsüz ve demokratik süreci inşa etmenin kararlılığı ile bundan sonra komisyonda olacağız.

Geldiğimiz aşamada, milli iradeye ipotek koyan uygulamalar sürmektedir. Siyasi tutsaklıklarda hiçbir ilerleme kaydedilememiş, yeni siyasi davalarla siyasetimiz yara almıştır. Siyasi davalarla demokrasimizin önü tıkanmıştır. İç barışımızı sağlamak için adım atılması gerekirken tüm meselenin İmralı’ya gidilmesine sıkıştırılmasına milletimiz razı değildir.”