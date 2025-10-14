Papara soruşturması büyüyor: İddianamede “40 milyon kişi” iddiası

Sosyal medyada paylaşılan bir gönderide gazeteci İbrahim Haskoloğlu, Papara soruşturmasında itirafçı olan gizli tanığın beyanlarını aktardı. Haskoloğlu’nun paylaşımına göre itirafçı; Türkiye’de yaklaşık 40 milyon kişinin yasadışı bahis oynadığını, Papara’nın yıllık yaklaşık 50 milyar TL ciro yaptığı ve “gelmiş geçmiş en çok para aklayan ödeme sistemi” olduğunu iddia etti. Paylaşımda ifade edilen diğer ayrıntılar iddianame ve MASAK raporlarında yer alan tespitlerle birlikte gündeme taşınıyor.

İbrahim Haskoloğlu’nun paylaşımı ne diyor?

Haskoloğlu’nun sosyal medya paylaşımında öne çıkan ifadeler şöyle:

“Papara soruşturmasında itirafçı olan gizli tanık, Türkiye’de 40 milyon civarı insanın yasadışı bahis oynadığını söyledi. Yıllık 50 milyar TL cirosu olan ve gelmiş geçmiş en çok para aklayan ödeme sistemi Papara’dır. Yıllarca Siber Suçlarda yasadışı bahis üzerine çalıştıktan sonra emekli olur olmaz Papara’da önemli bir bölüm yöneticisi olarak işe başlamıştır. “Papara’nın Türkiye’deki tüm faaliyetlerinde Siber Suçlar’daki yetkisini kullanarak desteklemiştir.”

Haskoloğlu ayrıca, iddianamede 2021–2023 arasında yasadışı bahis ağında yaklaşık 26 bin Papara hesabının kullanıldığı ve bu hesaplarda yaklaşık 12 milyar TL’lik işlem hacmi tespit edildiği iddialarına yer verdi.

İddianame ve MASAK tespitleriyle bağlama

Paylaşımda aktarılan iddialar, daha önce kamuoyuna yansıyan iddianame ve MASAK raporlarında yer alan bazı tespitlerle paralel biçimde sunuldu. Buna göre iddianamede; 247 bin 886 vadesiz hesap üzerinden Papara aracılığıyla toplam 55 milyar TL civarında transfer yapıldığı, kripto borsaları ve bankalar arasında geniş bir transfer ağı gözlendiği ve bazı şirketlerin yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı iddia ediliyor.

Haskoloğlu’nın aktardığı MASAK örnekleri arasında kripto borsalarına akan milyarlık transferler, Halil Falyalı bağlantılı para hareketleri ve tek bir hesaptan çok sayıda küçük işlemle paranın hızla dağıtılması örnekleri yer aldı.

Kurucu hakkında iddialar ve soruşturmanın başlangıcı

Papara’nın kurucusu Ahmet Faruk Karslı hakkında iddianamede “kara para aklama” suçlamasıyla 28 yıla kadar hapis ve 50 milyon TL idari para cezası talep ediliyor. Soruşturmanın Ocak 2022’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan bir itirafla başladığını ve itirafçı beyanlarının sürece yön verdiği ileri sürülüyor.