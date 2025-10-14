Paliouri Villaları yatırımcıların gözdesi oldu

Ege’nin sakin sularına ve Ege’ye nazır mavi tonlarına komşu Halkidiki, 2025 sonbaharında yeniden yatırımcı radarına girdi. Yunan basınında yer alan son piyasa analizleri, bölgedeki konut fiyatlarının son üç yılda yüzde 22’nin üzerinde değer kazandığını ortaya koyarken, artan yabancı talep özellikle Kassandra Yarımadası’ndaki Paliouri bölgesini ön plana çıkardı.

Aztek Gayrimenkul ve Yatırımları tarafından geliştirilen Paliouri Villaları, sadece yüksek yaşam standartlarıyla değil, aynı zamanda stratejik yatırım potansiyeliyle de öne çıkıyor.

Paliouri Villaları’nda doğayla iç içe lüks yaşam

Glarokavos Körfezi’nin kıyısında yer alan proje, 142 metrekarelik modern villalardan oluşuyor. Her biri özel havuza, peyzajlı bahçeye, akıllı ev sistemine ve kesintisiz deniz manzarasına sahip. Villalar, doğanın huzuruyla çağdaş konforu aynı çatı altında buluşturuyor.

Paliouri Villaları, sadece bir konut değil, yıl boyu sürdürülebilir bir yaşam alanı olarak tasarlanmış. Özel kapılı yerleşim sistemi, güvenlik altyapısı ve konsiyerj hizmetleriyle, “tatil evi” kavramını üst sınıf bir yaşam biçimine dönüştürüyor.

Golden Visa avantajıyla Avrupa’ya kapı aralıyor

Yunanistan’ın Golden Visa programına tam uyumlu olan proje, 400.000 euro üzeri yatırım yapanlara oturum hakkı tanıyor. Bu izin, sadece yatırımcıyı değil, ailesinden sekiz kişiyi kapsayabiliyor. Üstelik Paliouri Villaları, tek bir villa üzerinden iki ayrı Golden Visa alma imkânı sunarak, benzeri az görülen bir avantaj yaratıyor.

Bu özellik, projeyi hem bireysel yatırımcılar hem de aile odaklı alıcılar için cazip kılıyor. Yatırımın tamamlanmasının ardından 120 gün içinde oturum izni alınabiliyor, bu da sürecin hızını ve güvenilirliğini artırıyor.

Yatırımda sürdürülebilir kazanç modeli

Paliouri Villaları yalnızca lüks konut arayanlara değil, aynı zamanda düzenli kira geliri elde etmek isteyen yatırımcılara da hitap ediyor. Bölgedeki yüksek sezon kira getirilerinin yıllık ortalama yüzde 8–10 seviyesinde olduğu belirtilirken, villalar isteğe bağlı kiralama programı kapsamında profesyonel şekilde yönetiliyor.

Aztek Gayrimenkul ve Yatırımları, mülk bakımından vergi danışmanlığına, tapu devir işlemlerinden kira yönetimine kadar tüm süreçte yatırımcıya eşlik ediyor.

Paliouri’nin yükselen değeri

Kassandra Yarımadası’nın en sakin ve prestijli bölgelerinden biri olan Paliouri, 2025 itibarıyla Yunanistan’ın en çok talep gören yatırım bölgeleri arasında yer alıyor.

Bölge, uzun plajları, mavi bayraklı koyları, gastronomiyle öne çıkan köyleri ve yıl boyu turizm potansiyeliyle yabancı alıcıların gözdesi haline geldi. Bulgar, Alman ve Türk yatırımcılar son iki yılda bölgedeki konut talebini neredeyse iki katına çıkardı.