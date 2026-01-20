David Beckham’a evlat şoku

David Beckham’ın zor günleri

İngiliz futbolunun ikonik ismi David Beckham, oğlu Brooklyn’in açıklamalarıyla adeta şoke oldu.

Brooklyn Beckham‘ın ailesiyle gerginliği, 2022 düğününden beri sürüyor. Detaylar: Victoria’nın gelinlik tasarımı sözünü tutmaması, Nicola hakkında ‘kontrolcü’ dedikoduları ve aile etkinliklerini kaçırması (David’in 50. yaşı). Son olay: Victoria’nın tavuk tarifi paylaşımını beğenmesi fan yorumlarını artırınca Brooklyn ebeveynlerini ve kardeşlerini engelledi. İletişim avukatlar üzerinden sağlanabiliyor.

Brooklyn Beckham, eşi Nicola Peltz ile ilgili aile anlaşmazlıklarından dolayı rahatsız oldu. Kaynaklara göre, ailesinin onu “kontrol altında” gösteren açıklamaları ve sosyal medyada fotoğraflarını paylaşması üzerine yasal ihtar gönderdi. İletişim sadece avukatlar üzerinden olsun istedi.

Brooklyn Beckham son olarak sosyal medya paylaşımında, anne-babası Victoria ve David Beckham hakkında: “Ailemle barışmak istemiyorum. Kontrol altında değilim, hayatımda ilk kez kendimi savunuyorum. Ailem düğünümden önce ilişkimizi mahvetmek için uğraştı ve hâlâ devam ediyor.” diye açıklama yaptı.

Brooklyn Beckham ayrıca:

‘Yıllardır hayatımı mahvetmeye çalışıyorlar.’

Anne-baba, soyadı, servet…

Hiçbiri insanı mutsuzluktan kurtarmıyor.

‘Kontrol edilmiyorum, ilk kez kendim için ayağa kalkıyorum.’

Net: ‘Barışmak istemiyorum” sözlerini paylaştı.

