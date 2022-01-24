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RTÜK TELE1’e Sedef Kabaş cezası

RTÜK tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın açıklamaları nedeniyle TELE1 kanalına yüzde 5 idari para, 5 kez de program durdurma cezası verdi.

Yönetici fotoğrafı Yönetici1 gün önce
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RTÜK TELE1’e ceza verdi

RTÜK tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş’ın açıklamaları nedeniyle TELE1 kanalına yüzde 5 idari para, 5 kez de program durdurma cezası verdi.

RTÜK, Sedef Kabaş’ın  sözleriyle “toplumu kin ve düşmanlığa tahrik ettiği” iddiasıyla TELE1 kanalına yüzde 5 idari para, 5 kez de program durdurma cezası verdi. Uğur Dündar’ın RTÜK Başkanı Şahin’i eleştirmesi nedeniyle de yüzde 3 idari para cezasına oy çokluğuyla hükmedildi.

Taşçı: RTÜK basın özgürlüğünün önündeki en önemli engel

Kararı açıklayan RTÜK’ün CHP’li üyesi İlhan Taşçı, “RTÜK kararı uyarınca Demokrasi Arenası programı 5 kez yayınlanamayacak. Program 1 aylığına kapatılmış oldu! Aynı dönemde Uğur Dündar da ne TELE1’de ne de başkaca bir kanalda program yapamayacak. İşte düşünce özgürlüğü, işte ifade özgürlüğü. Siz misiniz RTÜK başkanını eleştiren?” dedi.

Yönetici fotoğrafı Yönetici1 gün önce
0 571 Bir dakikadan az

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