RTÜK TELE1’e Sedef Kabaş cezası

RTÜK TELE1’e ceza verdi

RTÜK tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş’ın açıklamaları nedeniyle TELE1 kanalına yüzde 5 idari para, 5 kez de program durdurma cezası verdi.

RTÜK, Sedef Kabaş’ın sözleriyle “toplumu kin ve düşmanlığa tahrik ettiği” iddiasıyla TELE1 kanalına yüzde 5 idari para, 5 kez de program durdurma cezası verdi. Uğur Dündar’ın RTÜK Başkanı Şahin’i eleştirmesi nedeniyle de yüzde 3 idari para cezasına oy çokluğuyla hükmedildi.

Taşçı: RTÜK basın özgürlüğünün önündeki en önemli engel

Kararı açıklayan RTÜK’ün CHP’li üyesi İlhan Taşçı, “RTÜK kararı uyarınca Demokrasi Arenası programı 5 kez yayınlanamayacak. Program 1 aylığına kapatılmış oldu! Aynı dönemde Uğur Dündar da ne TELE1’de ne de başkaca bir kanalda program yapamayacak. İşte düşünce özgürlüğü, işte ifade özgürlüğü. Siz misiniz RTÜK başkanını eleştiren?” dedi.