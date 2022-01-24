Yaklaşık 10 gündür özel bir hastanede Covid-19’a bağlı viral pnömoni (zatürre) tedavisi gören Girik, gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu 79 yaşında yaşamını yitirdi. Ünlü sanatçı, yarın 11.00’de Cemal Reşit Rey’de düzenlenecek törenle anılacak. Fatma Girik’in cenazesi, Teşvikiye Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Bodrum’a gönderilecek. Ünlü sanatçı, vasiyeti gereği 2015 yılında yaşamını yitiren 56 yıllık hayat arkadaşı Memduh Ün’ün yanına defnedilecek.

Usta oyuncu Fatma Girik vefat etti. Geçirdiği kalça ve beyin ameliyatlarının ardından zorlu bir süreç yaşayan Fatma Girik, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Tedavi nedeniyle 20 yıl yaşadığı Bodrum’dan İstanbul’a dönüp buradaki evine yerleşen Yeşilçam’ın usta ismi bugün hayatını kaybetti.

Acı haberi Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin sosyal medya hesabından duyurdu: “Yeşilçam’ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız sevgili Fatma Girik’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim.”

10 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDAYDI!

Fatma Girik’in doktoru Tolga Simru Tuğrul yaptığı açıklamada usta sanatçının bu sabah saat 07.00’de vefat ettiğini söyledi:

“Türk sinemasının dev çınarı değerli Fatma Girik’i bu sabaha karşı kaybettik. Fatma Girik uzun zamandır tedavi görmekteydi. En son zatürre ve solunum yetmezliği nedeniyle hastanemize geldi. Yapılan kontrollerin ardından Kovid 19 olduğu anlaşıldı.

Yapılan tedavilere rağmen çoklu organ yetmezliği gelişti. Bu sabah 07.00 civarı hakkın rahmetine kavuştu. Günlerini solunum cihazıyla geçiriyordu. 10 gündür yoğun bakımdaydı.”

Hastaneden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: “Türk sinemasının çınarı ve değerli oyuncusu Sayın Fatma Girik Covid-19’a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Liv Hospital Ailesi olarak Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Fatma Girik’in ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.” .

ANMA TÖRENİ YARIN

Usta sanatçı Fatma Girik’in anma töreni ve cenazesiyle ilgili detaylar da belli oldu. Girik, yarın 10.00’da Şişli Belediyesi’nde belediye çalışanlarının katılacağı anma töreninin ardından 11.00’de Cemal Reşit Rey’de düzenlenecek törenle anılacak.

Teşvikiye Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bodrum’da toprağa verilmek üzere yola çıkılacak.