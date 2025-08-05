Abdurrahman Tutdere geri döndü

Abdurrahman Tutdere’nin tedbiri kaldırılmıştı

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, görevine iade edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, hakkındaki ‘Konutu terk etmeme’ adli tedbirinin kaldırılması üzerine görevine iade edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Abdurrahman Tutdere ev hapsindeydi

CHP’li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında 8 Temmuz’da ev hapsi cezası Tutdere, hakkındaki konutu terk etmeme adli kontrol kararı nedeniyle geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştı. “Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, hakkında ‘İcbar Suretiyle İrtikap’ suçundan yürütülen soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 08.07.2025 tarih ve 2025/855 sorgu sayılı kararı ile konutunu terk etmemek suretiyle adli kontrol altına alınması üzerine, Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır.” Tutdere hakkındaki ev hapsi kararı 25 Temmuz’da kaldırılmıştı.