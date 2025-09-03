Avcılar ve Beşiktaş belediyelerinde operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB’ye yönelik “yolsuzluk” soruşturması kapsamında Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine operasyon yapıldı. Avcılar Belediyesi Kültür ve Sanat Şefi Hüseyin İnan ile Ulaştırma Hizmetleri Müdürü Murat İpşir’in de yer aldığı 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Operasyonun ayrıntıları

Soruşturma kapsamında polis ekipleri Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine sabah saatlerinde baskın düzenledi. Yapılan operasyonda Avcılar Belediyesi’nde görevli Hüseyin İnan’ın yanı sıra Ulaştırma Hizmetleri Müdürü Murat İpşir’in de gözaltına alındığı öğrenildi.

Avcılar Belediye Başkanı ve meclis çoğunluğu

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’den aday olmuş ve oyların yüzde 53,4’ünü alarak seçilmişti. Avcılar Belediyesi CHP yönetiminde bulunurken, meclis çoğunluğu da CHP’nin elinde. AK Parti adayı Abdullah Küçükoğlu ise seçimde yüzde 38,3 oy almıştı.

Beşiktaş Belediyesi de soruşturmada

Yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediyesi’nde de bazı isimlere yönelik gözaltı kararları çıkarıldı. Her iki belediyede de gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

