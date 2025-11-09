Galatasaray 225 gün sonra kaybetti

Galatasaray ilk yarıda sahada yoktu

Trendyol Süper Lig’de lider Galatasaray, eski oyuncusu Selçuk İnan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Kocaelispor’a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, ilk yarıda varlık gösteremezken ev sahibi oyunun kontrolünü elinde tuttu. 14. dakikada Tayfur Bingöl’ün karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Uğurcan topu çeldi, pozisyonun devamında Linetty’nin sert şutu üstten dışarı gitti. 45’te Kocaelispor golü buldu. Sağdan hareketlenip önce Abdülkerim ardından Torreira’dan sıyrılan Daniel Agyei, kaleci Uğurcan’ı kapattığı köşeden avladı: 1-0. Maçın 49. dakikasında Osimhen’in çaprazdan vuruşu Jovanovic’in müdahalesiyle kornere gitti. 83. dakikada Sallai’nin sağdan ortasında Barış Alper’in doldurduğu topu Victor Osimhen ağlara gönderdi. Ancak VAR, Sara’nın ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti. Ligde son 5 maçta 4. galibiyetini alan Kocaelispor, 1984’ten sonra ilk kez Galatasaray’ı yendi.

1-0

KOCAELİSPOR-GALATASARAY

STAT: TURKA Kocaeli Stadyumu

HAKEMLER: Çağdaş Altay, Serkan Çimen, Bilal Gölen, Ali Şansalan (VAR)

GOL: Daniel Agyei (Dk. 45)

SARI KARTLAR: Anfernee Dijksteel, Selçuk İnan (T.D.), Smolcic / Victor Osimhen

KOCAELİSPOR: Jovanovic – Ahmet Oğuz, Balogh, Smolcic, Dijksteel – Keita (Dk. 72 Show), Tarkan – Agyei (Dk. 90 Syrota), Linetty (Dk. 90+6 Churlinov), Tayfur Bingöl – Serdar Dursun (Dk. 72 Can Keleş)

GALATASARAY: Uğurcan – Singo (Dk. 46 Sallai), Sanchez (Dk. 90 Kaan Ayhan), Abdülkerim, Jakobs (Dk. 64 Eren Elmalı) – Lemina, Torreira (Dk. 64 Sara) – Sane, Icardi, Barış Alper – Osimhen