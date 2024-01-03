Kolesterol aşısı mümkün mü? Heyecan verici araştırma

Direkt olarak kötü kolesterolü hedef alan bir kolesterol aşısı çalışması sağlık dünyasında heyecan yarattı. Araştırmacılar kötü kolesterolü düşürecek bir aşı geliştirmeye yakın olabilir.

Yüksek kolesterol düzeyleri özellikle kalp ve damar sağlığı açısından tehlike yaratıyor. Peki kolesterol aşısı bu soruna çare olabilir mi?

İnsanların kolesterolü sağlıklı bir aralıkta tutmalarına yardımcı olacak yeni yollar bulmak için araştırmalar devam ediyor.

Hipokrat Sağlık ve Bilim Dergisi‘nde yer alan habere göre hayvanlar üzerinde yakın zamanda yapılan bir araştırmadan elde edilen veriler, kolesterolü düşürmede etkili olabilecek bir aşı buldu.

Çoğu zaman insanlar, yaşam tarzlarının bileşenlerini değiştirerek veya belirli ilaçları alarak kolesterol seviyelerini yönetebilirler.

Ancak kolesterol yönetimine yönelik yardım seçenekleri genişliyor.

Kolesterol aşısı fare ve primatlarda işe yaradı

Yayınlanan bir çalışma, kolesterol düşürücü bir aşının etkinliğini inceledi.

Kolesterol aşısı çalışması fare ve primat modellerini inceledi ve iki değerlikli bir aşının kolesterol seviyelerini etkili bir şekilde düşürdüğünü buldu.

Sonuçlar umut verici araştırmalara ve insanların kolesterolü sağlıklı bir aralıkta tutmalarına yardımcı olacak başka bir yolun potansiyel gelişimine işaret ediyor.

Kolesterol aşısı geliştirildi

New Mexico Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde moleküler genetik ve mikrobiyoloji profesörü olan çalışma yazarı Dr. Bryce Chackerian, araştırmanın arkasındaki mantığı şöyle açıklıyor;

“Yüksek kolesterolü tedavi etmek için kullanılan yaygın ilaçlar statinlerdir. Ancak statinler herkeste işe yaramıyor ve statin kullanan bazı hastalarda yan etkiler görülüyor. Yakın zamanda PCSK9 inhibitörleri adı verilen yeni bir ilaç sınıfının kolesterolü düşürdüğü onaylandı. PCSK9 inhibitörleri kolesterolü düşürmede çok etkilidir ancak ne yazık ki aynı zamanda çok pahalıdırlar ve bu da kullanımlarını sınırlamaktadır. PCSK9’u inhibe etmek için daha düşük maliyetli, aşı bazlı bir yaklaşım geliştirmek istiyorduk. Bu yaklaşımın arkasındaki fikir, aşının PCSK9’a karşı antikorları tetiklemesi ve bunun da kolesterol seviyelerini düşürmesidir.”

Araştırma, vücudun düşük yoğunluklu lipoprotein reseptörü (LDL-R) aracılığıyla “kötü” kolesterol olarak da bilinen düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterolünü ortadan kaldırdığını belirtiyor.

PCSK9 proteini bu sürecin engellenmesine yardımcı olur ve böylece kan dolaşımında daha yüksek LDL kolesterol düzeylerine yol açar.

PCSK9’u engellemenin birkaç yolu vardır; potansiyel yollardan biri aşıdır.

Çalışma, bu potansiyel aşıların maymunlar ve farelerdeki etkinliğini araştırdı. Araştırmacılar iki PCSK9 aşısının etkinliğini incelediler.

Kolesterol aşısı çalışmasından detaylar

Tek ve iki değerlikli aşıların farelerde kolesterol seviyelerini düşürdüğü ortaya çıktı. Ancak tek aşı türü LDL kolesterolü istatistiksel olarak anlamlı bir düzeye düşürmedi.

Araştırmacılar, maymunlar arasında aşının etkinliğini test etmeye yardımcı olmak için zaman içindeki kolesterol seviyelerini dikkatli bir şekilde ölçebildiler.

Ayrıca aşıların statinlerle kombinasyon halinde nasıl çalıştığını da test ettiler.

İki değerli aşının LDL kolesterolü düşürmede etkili olduğunu buldular. Ancak aşı tek başına etkili değildi ve etkili olabilmesi için statinlerle kombine edilmesi gerekiyordu.

Dr. Chackerian şunları söyledi:

“Çalışmamızda iki farklı hayvan türünde kolesterolü önemli ölçüde düşüren bir aşı belirledik. Örneğin maymunlarda aşılama, statin gerektirmeden LDL kolesterol düzeylerinde %30’luk bir azalmaya yol açtı. Daha da önemlisi, aşının kolesterol seviyeleri üzerinde de uzun süreli etkileri vardı, bu da hastaların muhtemelen sık sık enjeksiyona ihtiyaç duymayacağı anlamına geliyor.”

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