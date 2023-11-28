Fatih Terim’den Seçil Erzan’a Not: İyi ki Yolumuz Kesişmiş

Denizbank şube müdürü Seçil Erzan’ın Fatih Terim ve Galatasaraylı futbolculardan yüksek faiz vaadiyle para toplaması olayında yeni detaylar ortaya çıkıyor. İsmail Saymaz, Fatih Terim ve eşi Fulya Terim’in Seçil Erzan’a yazdığı notu paylaştı.

Fatih Terim Fonu skandalı kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

Bugünkü yazısında konuya değinen İsmail Saymaz, “Fatih Terim, “İlgimin olmadığı davaya beni karıştırmaya çalışıyorlar. Ne alacağım var ne de vereceğim. Benim adımı karıştıranların aleyhine tarihin en büyük hukuk savaşını başlatıyorum. Hazır olun” dedi. Ancak Terim, Erzan’la ilişkisi hakkında ayrıntı vermedi” ifadelerini kullanarak yazısına başladı.

Soruşturma dosyasına giren dokümanlar ve görsellerin Fatih Terim Seçil Erzan arasında bir dostluk olduğunu gösterdiğini yazan Saymaz şöyle devam etti:

“Örneğin Erzan, yakın arkadaşı Nazlı Can’a Terim’le çekilen iki ayrı fotoğrafını 7 Ağustos ve 18 Eylül 2022’de gönderdi. Fatih ve Fulya Terim, geçen yaz Erzan’ın Bozcaada’daki evine yemeğe geldi. Terim çifti, buluşmadan sonra Erzan’a ve nişanlısı Candaş Gürol’a not bıraktı.”

Bu not şöyle:

“Sevgili Seçil, sevgili Candaş. Bir insanın bir insana verebileceği en ölümsüz hediye sevgidir. Bu hafta sonu bize o kadar naif bir şekilde hissettirdiniz ki teşekkür etme için cümle kurmakta zorlanıyorum. İyi ki yolumuz kesişmiş. En ufak detayına kadar düşünülmüş harika bir hafta sonuydu. Bir kez daha sonsuz teşekkürler Fulya – Fatih”

İsmail Saymaz: Seçil Erzan Fulya Terim Whatsapp yazışması dosyaya girdi

“Erzan ile Fulya Terim arasındaki WhatsApp yazışması dosyaya girdi. Yazışmada Fulya Terim’in para transferi için Erzan’dan banka ve SWIFT hesabı istediği görülüyor.

Seçil Erzan, tutuklandıktan bir gün sonra arkadaşı Nazlı Can’a cezaevinden mektup yazdı. Mektupta, arkadaşından avukat bulup Göktürk ve Bozcaada’daki evlerini kurtarmasını istiyor.

Not şöyle:

“Nuri ev ve Bozcaada (ve) Göktürk’ü çözsün. Nuri, bana en iyi avukatı bulsun. Bankacılık kanunundan anlayan en iyi ceza avukatı bulman şart, önemli. Banka hâlâ olumlu.

Eski eşya, spor ayakkabı, bol bol…

Ada ve evler için kurtarma planı yapılma.

Orda durumlar nasıl, bana söylemek istediğin bir şey var mı? Candaş ne durumda, dışarıda neler oluyor?

Anneme yurtdışında olduğumu söyleyin.”

İsmail Saymaz Fatih Terim Fonu ile ilgili bilgiler vermeye devam ediyor;

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