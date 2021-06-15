Sevilay Yılman Veyis Ateş’in Ses Kaydını Yayınladı

Bugünkü yazısında Veyis Ateş’in ses kaydı olduğu yönündeki Fatih Altaylı’ya ait iddiaları gündeme getiren Sevilay Yılman “Baktım ki onlarca çağrı. Fatih Altaylı bombayı patlatmış. Sedat Peker’in gündeme getirdiği Veyis Ateş ile ilgili bir iddiayı açıkça aktarmış.Bu arada da adımı yazmamış ama söz konusu iddianın gerçek olup olmadığı ile ilgili; “Sezgin Baran Korkmaz o kaydı abla gibi sevdiği bir gazeteciye dinletmiş” cümleleriyle de bendenizi şahit olarak işaret etmiş.” ifadelerini kullandı.

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Yılmaz, Facetime’dan 41 kodlu bilmediği bir numaranın kendisini aradığını ve bu kişinin Sezgin Baran Korkmaz olduğunu belirterek Korkmaz’ın “Ablacığım selamlar. Ben Sezgin Baran Korkmaz… O kadar yakın olduğum gazeteci arkadaşıma rağmen onların bana vebalı gibi muamele göstermesine rağmen senin çıkıp; ’Evet tanıyorum kardeşim! Çok da severdim!’ demen büyük yürek! Sağ olasın” dediğini yazdı.

Sevilay Yılman’a Veyis Ateş’in kendisini arayıp tehdit ettiğini bunun da kaydı olduğunu anlatan Sezgin Baran Korkmaz, daha sonra ses kaydını Yılman’a dinletmiş.

Yılmaz, Veyis Ateş Ses Kaydını Şöyle Anlattı:

“Söylediğine göre de kayıt 12 dakikalıkmış ama benim dinlediğim kısmı 3 dakikalık filandı…

Kim kimi aramış anlamadım çünkü dinlediğim kısım başı değildi.

Ancak şunu duydum…

Veyis Ateş diyor ki özetle; “Biliyorum canın çok acıyor. Her tarafı yakıp yıkmak istiyorsun. Çıkıp her yere konuşmak istiyorsun. Yaşadıklarını anlıyorum. Hak da veriyorum sana. Sen de eşine, ailene çoluğuna, çocuğuna kavuşmak istiyorsun… Hiçbir şey olmamış gibi ülkene dönmek istiyorsun… Ankara’dayım… Az önce senin görüşmeni yaptım. Şunu anladım ki seninle uğraşan bir klik ve lobi var ama bu arkadaşlarla işi tersine çevirmek mümkün…”

Bunun üzerine SBK diyor ki; ”Abi ben hukuken zaten haklıyım ama yine de sen söyle nasıl olacak?”

Veyis Ateş şöyle cevap veriyor; “Önce senin samimiyetini göstermeni bekliyorlar…”

SBK ise; “Nasıl göstereceğim abi?”

Veyis; “Talep ettikleri meblağı yollayacaksın“ diyor.

SBK da; “Abi diyelim yolladım 10 milyon Euro… Peki ya sonra bu insanlara ulaşamazsak… Ne olacak o zaman?” diye soruyor…

Veyis de diyor ki o zaman:

“Hiç merak etme… Ben her iki tarafın da hakemi ve kefiliyim. Para, iş bitene kadar bende duracak!”