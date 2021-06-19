Son dakika . . . Sezgin Baran Korkmaz tutuklandı . . .

Kara para aklama suçlamasıyla ABD tarafından aranan Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya’da ABD’nin talebi üzerine tutuklandı.

NELER OLMUŞTU?

Sedat Peker, Habertürk TV program sunucusu Veyis Ateş’in yurtdışına giden SBK Holding Yönetim Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz’a ait otelde ücretsiz kaldığını ve kara para aklamakla suçlanan Korkmaz için arabuluculuk yaptığını ileri sürmüştü.

Gazeteci Fatih Altaylı, Sezgin Baran Korkmaz’ın Veyis Ateş’le ilgili olarak kendisini aradığını belirterek, “Tehdit, şantaj iddiaları, 10 milyon avroluk talepler, bir ekip adına aracılıklar, kriminal nitelikte suçlamalar” olarak nitelediği iddiaları gündeme getirdi.

Habertürk yazarı Sevilay Yılman ise Sezgin Baran Korkmaz’ın kendisini arayarak Veyis Ateş ile aralarında geçen telefon konuşmasını dinlettiğini söyledi. Yılman, konuşmalarda Veyis Ateş’in Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’ye dönebilmesi için Ankara’da görüşmeler yaptığını ifade etti. Bunun üzerine Korkmaz’ın “Abi diyelim yolladım 10 milyon euro… Peki ya sonra bu insanlara ulaşamazsak… Ne olacak o zaman?” diye sorduğunu belirten Yılman, Veyis Ateş’in Korkmaz’a verdiği yanıtı da aktardı: “Hiç merak etme… Ben her iki tarafın da hakemi ve kefiliyim. Para, iş bitene kadar bende duracak.”

Sedat Peker, Sezgin Baran Korkmaz’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun uyarısıyla yurt dışına gittiğini ileri sürmüştü.